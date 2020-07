Nayib Bukele: “Hay que tener claro el adversario, o la guerra está perdida”

El presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, a través de sus redes sociales se refirió a civilizaciones pasadas y naciones que se han visto involucradas en conflictos bélicos o armados.

“En las guerras, hay 2 bandos: Aliados contra Eje, Romanos contra Cartagineses, Espartanos contra Persas, Mongoles contra Chinos, Turcos contra Húngaros, Franceses contra Ingleses, Etc.”, dijo Bukele.

Seguidamente, profundizó un poco más y dijo que cuando se era atacado es porque habría dado inicio “la guerra” y que el único camino era el contraataque.

“Una vez tu adversario inicia el ataque frontal, aunque no lo desees, la guerra empezó, y no queda más que defender y contraatacar. No existirá defensa que aguante, si se ataca hacia los lados, a tus propios aliados. Hay que tener claro el adversario, o la guerra está perdida”, puntualizó.