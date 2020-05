Motociclista muere al impactar frontalmente contra una rastra en Teotepeque, La Libertad - Diario Digital Cronio de El Salvador

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, informó que el número de agentes contagiados de coronavirus ha subido a 20 y que más de un centenar se mantienen, como medida preventiva, en los centros de contención.

La Policía contabilizaba 10 casos de Covid-19 en la noche del pasado jueves, pero 48 horas después los contagios se duplicado.

“Sabemos que es imposible (no contagiarse) al estar en primera línea interactuando con diferentes personas, ya sea en la vía pública, lugares de trabajo, cuando nos trasladamos a donde nuestras familias. Es imposible (evitarlo) porque el fenómeno de la pandemia, el virus, es real”, expresó el comisionado.

Agregó que hay 110 agentes que fueron enviados a los centros de contención debido a que podrían haber estado expuestos a personas con el virus, pero de esos 46 ya salieron y al estar sanos fueron enviados de nuevo a los puestos o delegaciones donde estaban destacados.

“Ya se hicieron las pruebas de tamizaje, la prueba rápida, y han salido negativos, algunos hasta me llaman y me dicen que no habían dormido la noche anterior, pero ‘le quiero informar que me ha salido negativo’”, dijo el jefe policial.

Los otros 64 siguen bajo observación médica en las instalaciones de la cuarentena controlada a fin de descartar que sea portadores del coronavirus.

“Los lineamientos que se han dado están siendo efectivos, y como PNC vamos a estar en primera línea al servicio de la población, que las vidas se conserven y después vamos a empezar el reto de levantar la economía.

Por tal motivo dijo que es necesario atender las medidas higiénicas dictadas por el ministerio de Salud y así evitar contagios.

También hay soldados contagiados

El ministro de Defensa, Vicealmirante René Merino Monroy, indicó que también hay soldados positivos al virus, aunque no detalló el número exacto.

“No tenemos a nadie que esté con problemas, la mayoría están asintomáticos”, agregó.

Merino dijo que ya tienen ocho soldados recuperados, hay otros tres más que ya se hicieron la primera prueba dando negativo y se mantienen a la espera de los resultados de la segunda.

Además de las tareas donde están destacados durante la emergencia, el Ministro dijo que tienen que atender a los militares retirados en el hospital militar.

“Tenemos personal de la Fuerza Armada que se han contagiado no por la profesión, tenemos una que su esposo salió positivo por ser nexo de un compañero en el lugar donde trabajaban y eso es lo que lo contagió”.

