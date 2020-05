Motociclista fallece al impactar contra un poste del tendido eléctrico cerca de Candelaria de la Frontera - Diario Digital Cronio de El Salvador

Hay gente que no quiere ver que esto es muy serio.



Y que solo es el inicio.



Lastimosamente, muchos no lo entienden, hasta que les toca sufrir lo que está sufriendo esta familia.



Que Dios les de resignación y paz.



Por favor, si no es ESTRICTAMENTE NECESARIO, #QuedateEnCasa https://t.co/4px9SuruVX