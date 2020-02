MINSAL ya cuenta con autorización de la OMS para realizar análisis a pacientes por coronavirus - Diario Digital Cronio de El Salvador

El presidente Nayib Bukele dijo en una entrevista a un medio internacional que la separación de poderes no está en riesgo en El Salvador, negó que hubiera querido hacerse cargo de la Asamblea Legislativa y justificó el uso de militares en el parlamento el pasado 9 de febrero.

En un artículo de opinión publicado en inglés en The Miami Herald y titulado “El Salvador luchará contra la corrupción y la violencia por el bien de sus ciudadanos”, el mandatario sostiene que su administración “estaba profundamente preocupada por un levantamiento popular de salvadoreños frustrados movilizados contra la Asamblea Nacional”.

“Es por eso que le pedimos a los militares que estuvieran presentes, en caso de que estallara la violencia cuando decenas de miles de salvadoreños se reunieron fuera de la Asamblea Nacional pidiendo la destitución de sus miembros”, escribió.

Según Bukele, Ciertos medios interesados informaron falsamente esto como un intento de hacerse cargo de esa institución. Pero déjenme ser claro: respeto la separación de poderes. Cualquiera que sugiera que estaba intentando hacer tal cosa está tergiversando a propósito la verdad”.

“Esto no debería ser un debate sobre la separación de poderes, que no está en riesgo en mi país. Lo que está en riesgo son las vidas de las familias salvadoreñas trabajadoras. De hecho, la violencia sin control fue uno de los principales impulsores de la inmigración de este país a los Estados Unidos. Ambos han disminuido significativamente bajo mi administración”, subrayó el mandatario.



En su artículo, Bukele hace un recuento de sus planes de seguridad y fustiga “los diez años del partido político de extrema izquierda, pro-Maduro, FMLN”, así como “los 20 años del partido político de derecha de ARENA, patrocinador de los escuadrones de la muerte”.

“Tres ex presidentes de estos partidos políticos están en prisión, en asilo en Nicaragua de Daniel Ortega o murieron bajo arresto domiciliario”, escribe.

“Los partidos políticos tradicionales y la clase dominante ven los cimientos de sus intereses ilícitos amenazados por el éxito de nuestras políticas”, sostiene el artículo que también se refiere a los casos de políticos relacionados en negociaciones con pandillas.

“En lugar de enfocarse en mis intentos de proteger al pueblo salvadoreño, los medios deberían enfocarse en por qué la Asamblea Nacional sigue fallando al pueblo de El Salvador. El enfoque debe estar en aquellos en la Asamblea Nacional que se protegen a sí mismos al no revocar la inmunidad dada el ex presidente Quijano, quien ha sido acusado por el fiscal general por cargos de conspiración con grupos terroristas. Quijano no puede ser procesado a menos que se revoque su inmunidad. Sus manos están manchadas de sangre”, insiste el mandatario en su artículo.