Ministro Fuentes pide no se engañe a la población con el tema de pensiones - Diario Digital Cronio de El Salvador

El Ministro de Hacienda Nelson Fuentes, aclaró categóricamente por medio de la entrevista “A primera Hora de la radio 102 nueve, que ni él como Ministro ni el Ministerio que dirige, están en contra de entregar parte de los ingresos de sus pensiones a las personas.

“Es importante aclarar que ni el Ministro de Hacienda ni Nelson Fuentes, están en contra de entregar ingresos de sus ahorros a los trabajadores”, señaló el Ministro Fuentes.

Dichas declaraciones surgen como respuesta a diversos actores políticos y diputados que acuñan la idea de pedir parte de los ingresos de fondos de pensiones, además explicó el funcionamiento del sistema de pensiones que actualmente tiene el país.

«El 99% del fondo de pensiones no es líquido, las administradoras de pensiones sólo tienen el 1% en efectivo que es lo que ocupan para pagar las pensiones de los trabajadores, el Estado lo que hace es pagar la diferencia de lo que no tienen las administradores de pensiones del ISSS e INPEP, yo también quisiera parte de mis ahorros para poder salir de la crisis, pero ese dinero no existe”, detalló el Ministro de Hacienda.

Además, mencionó que se ha caído las retenciones del AFP, porque la economía se ha parado entonces “cuando dicen que los trabajadores vayan y tomen un porcentaje de sus ahorros, no hay liquidez, porque van recolectando mes a mes y eso que recolectan es lo que utilizan para pagar pensiones de los trabajadores”, añadió el Ministro.

En ese sentido envío un claro mensaje a todos los diputados que intentan engañar a la población por contar con su voto, invitándoles a tener franqueza política.

“No entiendo la necedad de algunos políticos de no querer entender un tema eminentemente económico, yo quiero decirle a la población que no se deje engañar por politiquería, hay que tener franqueza política y no mentir a la población por un voto político, los diputados que están planteando esto, deberían no mentirle a la población”, reiteró Fuentes.

