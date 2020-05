Ministro Alabi desmiente cierre de sucursales de Super Selectos por casos de coronavirus - Diario Digital Cronio de El Salvador

Luego de que se diera a conocer por redes sociales que cinco sucursales de supermercados Selectos serian cerrado por casos confirmados de coronavirus en clientes y empleados; el ministro de Salud, Francisco Alabí, salió a desmentir el rumor.

La noticia falsa circuló en la tarde-noche del lunes 11 de mayo.

Se decía que las sucursales cerradas eran las ubicadas en centro comercial Plaza Merliot, Metrocentro 8a etapa, Miralvalle, Santa Elena y Autopista Sur, sin embargo, esta información es totalmente falsa dijo el titular de Salud.

“No hemos cerrado ningún supermercado, son parte fundamental para lograr salir adelante en esta pandemia, hay necesidades básicas como la alimentación que no puede cortarse, en ese sentido no hemos cerrado en ningún momento”, explicó el funcionario.

Dijo que como todos los que están trabajando en medio de la emergencia, empleados o clientes pueden estar expuestos a contagios por lo que es importante que todos tomemos las medidas sanitarias para prevenir casos.

Recomendó el uso de la mascarilla al 100% cuando la población vaya a comprar sus alimentos, desinfectarse las manos y no tocar superficiales expuestas.

“Si tenemos que exponernos porque tenemos que cumplir con las compras del supermercado evitemos no cumplir medidas de higiene, utilicemos el tapabocas, lavémonos las manos, no pongamos la mano en la banda del supermercado (de la caja), no nos toquemos la cara”, recomendó.

Dijo que en caso de detectarse casos el protocolo es el mismo que en otras instalaciones, es decir; controlar a la persona que hubiere dado positivo y el control de los contactos que pudo haber tenido.

“Para identificar si el resto del personal está enfermo, se captan esos pacientes, se realizan las pruebas y se incorporan dependiendo del resultado”, agregó.

Para poder brindar el servicio a la población, los supermercados deben cumplir el protocolo establecido para su funcionamiento como no permitir entrar a nadie sin mascarilla, tomarle la temperatura y dejar pasar en grupos pequeños.

En caso de que no los cumplan, dijo Alabí, la empresa se expone a que le sea cerrada la sucursal. A la fecha tienen “una o dos” sucursales que no han cumplido, por lo que han sido cerradas.El ministro no indicó qué sucursales o por cuánto tiempo fueron clausuradas.

