Ministro Alabi asegura que la apertura del Hospital El Salvador, no es la solución al coronavirus, sino el control de la pandemia en el país

Ante la continua tendencia con casos confirmados de COVID-19 en El Salvador, el ministro de Salud, Francisco Alabi, hizo nuevamente un llamado a los diputados a “tomar una intervención de manera inmediata” para contener la proliferación del coronavirus. “Necesitamos una respuesta inmediata y congruente a la situación que está enfrentando el país”, recalcó esta mañana mediante una entrevista radial.

“Estamos a punto de colapsar en el sistema de salud por la cantidad de casos”, advirtió el ministro. Asimismo, dijo que lo más alarmante es la cantidad de casos sospechosos, “hay cerca de 9 mil que desarrollan sintomatología respiratoria que puede tratarse de proceso relacionado a coronavirus”, afirmó.

De igual manera, el titular de Salud recalcó la importancia de posponer la fase II de la apertura económica; “tiene una razón médica y científica y es el incremento de casos en las últimas semanas”.

#COVID19SV | Lo más importante por hoy es evitar la exposición y limitar la transmisión de persona a persona, enfatiza @FranAlabi, ministro de @SaludSV. pic.twitter.com/OqLBeYiTXn — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) July 8, 2020

El ministro Alabi, asegura que es más fácil pensar en una apertura cuando la cantidad de casos son bajos, que cuando la curva está con tendencia a un incremento que no para; en ese sentido, reiteró que es necesario un confinamiento de 15 días para no exponer a la población que no tiene la enfermedad.

“Necesitamos una cuarentena para guardar a la población con sintomatología, pero que no está confirmada. En ese sentido, decimos una cuarentena es importante”, sugirió.

#COVID19SV | "Estamos en una fase 3, pero si no se toman acciones podemos llegar a una siguiente fase. Lo más importante, ahorita, es cortar la transmisión y el crecimiento sostenido", @FranAlabi, ministro de @SaludSV. pic.twitter.com/LM6HAWMgu7 — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) July 8, 2020

A la vez, Alabi resaltó el rol que el está teniendo el Hospital El Salvador para combatir la pandemia del COVID-19 en el país y destacó como el nosocomio es habilitado poco a poco y «van llegando más pacientes (…) No pidamos que el hospital esté al 100% en la primera semana» .

A pesar que el Ministro no especificó cuántos pacientes atiende actualmente el recién inaugurado hospital, señaló que el 60% son asegurados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

Alabí expuso que el Hospital habilitará 1,000 camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), pero si hay 1,000 pacientes, estas no podrán ser utilizadas en 15 días, el promedio de internamiento.

«No debemos pensar que la situación se va a controlar porque aperturemos el Hospital El Salvador, no es la solución la cantidad de camas UCI, sino el control de la pandemia», puntualizó.

Para finalizar, el ministro de Salud hizo un llamado a la conciencia de la población para combatir el virus: “Debemos tener claro que esta enfermedad puede generar complicaciones, puede generar muertes en nuestra familia”.