Ministra de Vivienda anuncia reanudarán los trabajos de construcción del proyecto habitacional para la comunidad El Espino

La ministra de Vivienda, Michelle Sol, anunció que los trabajos de construcción del proyecto habitacional para la comunidad El Espino, en Antiguo Cuscatlán, se reanudarán junto con la reapertura económica que iniciará este martes 16 de junio.

En conferencia de prensa, la funcionaria aseguró hoy que en el lugar se construirán viviendas para 64 familias, con una inversión de $2.1 millones.

Las obras iniciaron a finales de 2019, pero fueron detenidas ante la emergencia provocada por la pandemia de COVID-19.

De momento se han elaborado estudios de suelo, obras de terracería, diseño estructural, diseño eléctrico e hidráulico, instalación de tuberías de agua potable, aguas lluvias y aguas negras, entre otras obras.

“Las 64 viviendas se están haciendo en conjunto con toda la comunidad de El Espino, también con cooperación de Estados Unidos de tres organizaciones: New Story, The Fuller Center For Housing y Gente Ayudando Gente”, explicó la ministra de Vivienda.

En el reinicio de los trabajos, también se incorporarán privados de libertad en fase de confianza, quienes aportarán con su mano de obra para la construcción de las viviendas. El director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, confirmó que 30 privados de libertad contribuirán en este proyecto.

“Estamos tomando todas las medidas higiénicas, todas las medidas de prevención para este grupo que va a comenzar a trabajar”, aseguró el funcionario, en referencia a los protocolos sanitarios que se seguirán para evitar contagios de COVID-19.

La ministra de Vivienda explicó que también se planea ejecutar obras de espacios públicos de calidad. Además, se ha identificado un área en la cual se podrán construir establecimientos para que los habitantes de la comunidad puedan iniciar emprendimientos.

El Gobierno del Presidente Nayib Bukele decidió construir un proyecto habitacional en El Espino, para brindar una opción de vivienda digna a las familias de la zona, luego que la comunidad fuera expulsada de los terrenos en los que habitaba desde hacía décadas.