Ministerio de Trabajo recomienda a empleados salvadoreños no firmar ningún documento de renuncia voluntaria - Diario Digital Cronio de El Salvador

Empleados y ex empleados de de la empresa LACALACA, visitaron la sala de redacción de Diario Cronio para denunciar una serie de abusos que se están cometiendo en la conocida cadena de restaurantes de comida mexicana.

Luego que el Gobierno anunciara una serie de medidas para evitar el contagio de coronavirus, entre ellas el cierre de algunos lugares para procurar las aglomeraciones de personas; ante ello, las empresas y establecimientos que enviaran a sus casas a los trabajadores, no serían despedidos y se les garantizaba el goce de sueldo; sin embargo LACALA no acató esta medida.

“Recursos Humanos y abogados de la empresa nos obligaron a firmar un documento donde nos suspendían por 60 días sin goce de sueldo, nos dijeron que si no firmábamos el documento siempre nos iban a despedir y a poner como mal empleado, y con eso ya no reingresaríamos a trabajar; pero si firmábamos nos iban a llamar después de los 60 días, y si no, simplemente nos iban a dar de baja de la empresa” expresó una de las empleadas afectadas, que prefirió no brindar su identidad.

Suspendiendo contratos empresa mas BASURA @Lacalacasv en contra de lo dicho @nayibbukele @TrabajoSV @waraujo64 no firmen ningun documento empleados https://t.co/E7IR7RkobX — Rafa Vásquez (@__Rafinha10) March 17, 2020

Los denunciantes expresaron además, que se efectuaron más de 65 despedidos de alrededor de 12 sucursales tanto de restaurantes como de food court, “los despidos lo hicieron con los nuevos, con los que tenían un poco menos de ocho meses de laborar ahí, fue una gran injusticia”.

Afortunadamente, luego que las denuncias llegaran al Ministerio de Trabajo, autoridades tomaron cartas en el asunto y revirtieron la orden de despido, garantizando el reinstalo de inmediato y la estabilidad laboral de los empleados de LACALACA.

En este momento se revierte la orden de despido de la empresa LACALACA y se compromete a respetar la declaratoria de emergencia y todas las medidas preventivas emitidas por el órgano ejecutivo, reinstalo de inmediato y estabilidad laboral garantizada. pic.twitter.com/kkKeFH8uzm — Rolando Castro (@RolandoCastroSv) March 17, 2020

Sin acatar las medidas sanitarias

Sin embargo, las denuncias no se quedaron ahí, ya que los jóvenes aseguraron que la empresa no está acatando las medidas de prevención ente el COVID-19 emitidas por el gobierno, ya que aseguran las medidas sanitarias no son las correctas, “hay poco alcohol gel en los restaurantes, y no hay calidad ni sanitización” expresaron.

Además denunciaron que se les está obligando trabajar en condiciones no aptas.

#DENUNCIA ¡A OSCURAS! Empleados de de la empresa LACALACA denuncian las condiciones en las que los han obligado a trabajar, sin luz, supuestamente para ahorrar el gasto de energía eléctrica, ante esta crisis del COVID-19. pic.twitter.com/dzFErWYTyG — DIARIO DIGITAL CRONIO (@croniosv) March 17, 2020

Explotación laboral

Los empleados también denunciaron la explotación laboral que desde siempre han recibido en la empresa, aseguran se les obliga a trabajar de 17 a 18 horas diarias, “14 es lo menos que se hace al día”, dijeron.

“No pagan horas extras y a veces nos mandan a otras sucursales, después de nuestra jornada correspondiente. Nos pagan el salario mínimo, y la propina semanal no va de acuerdo con los turnos que se hacen. Los que trabajamos ahí lo hacemos por la necesidad” dijo otra de las empleadas del lugar.

Ante esta situación, los trabajadores de la empresa LACALACA le piden al presidente Nayib Bukele y a las instancias correspondientes apoyo, y a tomar cartas en el asunto.