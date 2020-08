Ministerio de Hacienda presenta hoy en la Asamblea Legislativa asignación presupuestaria de $250 millones del préstamo BID

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, informó hoy que el Ejecutivo está corriendo para cumplir los procedimientos que le permitirían hacer uso de los $250 millones ratificados el domingo por la Asamblea Legislativa.

Es por eso que este día será presentada ante el presidente del órgano legislativo, Mario Ponce, la iniciativa de Ley para ser incorporarlo al presupuesto 2020 del fondo general de la nación.

Luego de la sanción del Presidente @nayibbukele y la publicación en el Diario Oficial ayer mismo, la asignación presupuestaria de los $250 MM con @el_BID se encuentra lista para ser recibida en la @AsambleaSV y que la Comisión de Hacienda inicie la discusión respectiva. pic.twitter.com/o16A3byHX7 — Ministerio de Hacienda (@HaciendaSV) August 3, 2020

“Se lo recordé y lo tiene muy claro el presidente de la Asamblea Legislativa. Al nomás yo le diga: ‘presidente Ponce, yo ya tengo la certificación del Diario Oficial y ya puedo presentar la iniciativa de ley para incorporar en el presupuesto’, él tiene que llamar a sesión plenaria este día”, expresó Zelaya.

Ayer fue sancionado por el Presidente @nayibbukele, y publicado en el Diario Oficial, el Decreto 703 que contiene la ratificación del préstamo 5046 de @el_BID, para atender la emergencia COVID-19.



Este día presentaremos la iniciativa de Ley para incorporarlo al presupuesto 2020. pic.twitter.com/O8NjAmfpsx — Alejandro Zelaya 🇸🇻 (@AlejandroZelay9) August 3, 2020

El funcionario explicó el domingo que los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “no existen” mientras la Asamblea Legislativa no apruebe esa asignación presupuestaria. “En este momento hemos dicho aceptamos el crédito pero esos fondos no existen y yo como ministro de Hacienda no puedo disponer de ellos”, expresó.

El Ministro @AlejandroZelay9 explicó que con la ratificación del crédito gestionado con @el_BID, solo se está aceptando el crédito, pero los fondos no están incorporados en el Fondo General de la Nación, no se puede disponer de esos recursos, sin una asignación presupuestaria. pic.twitter.com/wk1KjQIDBA — Ministerio de Hacienda (@HaciendaSV) August 3, 2020

Sin embargo, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, explicó que, mientras la sesión plenaria del domingo no cerraba, el decreto de préstamo no podía ser publicado en el Diario Oficial, de lo contrario, el decreto podría tener vicios de inconstitucionalidad, sin embargo, el presidente de la República.

Zelaya aseguró que era “un deber patriótico de todos los diputados quedarse” luego de la sesión plenaria extraordinaria para que se abriera una nueva sesión plenaria y se aprobara la asignación presupuestaria que, hasta las 8:00 p.m., del domingo no había sido presentada.

Anoche, las diferentes fracciones legislativas manifestaron sus acuerdos o desacuerdos con el préstamo ratificado.

El diputado Guillermo Gallegos del partido GANA, aseguró que el FMLN no tenía derecho a hablar por no dar sus votos.

“Ustedes no han votado”, afirmó, mientras le reclamó los efemelenistas cuando decía que esos fondos no existen mientras no se aprobaba la asignación presupuestaria”.

El préstamo de los $250 millones aprobado anoche en el pleno legislativo terminó distribuido la siguiente forma: $75 millones para alcaldías de todo el país; $30 millones irán destinados para el Hospital El Salvador; $55 millones serán para inyectar compromisos pendientes con los proyectos de inversión de FOMILENIO II; $20 millones serán para el fondo de mitigación de desastres; el monto de $18 millones son para financiar la emergencia nacional y la reconstrucción; un monto de $40 millones están destinados para los productores agrícolas; $12 millones serán para las pensiones de los veteranos y excombatientes de la guerra civil.

Cabe señalar que la iniciativa de Ley será recibida este lunes únicamente por el presidente del órgano legislativo, Mario Ponce, sin convocar a sesión plenaria.