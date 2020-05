Ministerio de Educación inicia transmisión de franja educativa "Aprendamos en Casa" - Diario Digital Cronio de El Salvador

Este lunes inició a ser transmitida por TVES (Canal 10), la franja educativa “Aprendamos en Casa”, la cual esta diseñada para que estudiantes desde parvularia hasta bachillerato continúen con su proceso de aprendizaje en medio de la emergencia por COVID-19.

La franja inició a ser transmitida a las 7:00 de la mañana y se extenderá hasta las 4:30 de la tarde, de acuerdo con el Ministerio de Educación.

El primer contenido impartido es para estudiantes de parvularia (7:00 a 8:00 am); el segundo para niños de primer ciclo de educación básica (8:00 a 9:30 am); el tercero contenido es para segundo ciclo (9:30 a 11:00 am); luego va tercer ciclo (11:00 am- 1:00pm) y, finalmente, bachillerato (1:30 a 3:30pm).

“Esta es una iniciativa para estudiantes, desde parvularia hasta bachillerato, que no tienen acceso a internet”, expresó la ministra de Educación, Carla Hananía de Valera.

“Aprendamos en Casa es una combinación de contenidos académicos. Tenemos convenio para transmitir contenidos internacionales y también tenemos producción propia”, agregó la ministra.

Las autoridades de Gobierno han detallado que las clases por televisión forman parte de la Tercera Fase del Plan Continuidad Educativa y tiene como objetivo que los estudiantes sigan su proceso académico desde sus hogares en esta cuarentena y el resto del año lectivo.

Este día compartí con parte del equipo del Ministerio de @EducacionSV, el @INFOD_SV y @TVESsv – Canal 10, quienes están trabajando arduamente en la producción de nuestra franja educativa “Aprendamos en casa” que inicia mañana. #LaEducaciónSigue pic.twitter.com/AOABs4LNlH — Carla Hananía de Varela (@HananiaCarla) May 25, 2020

Todo está listo para iniciar con nuestra franja televisiva “Aprendamos en casa”, un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de @EducacionSV, el @INFOD_SV y @TVESsv – Canal 10 para garantizar la continuidad educativa.#LaEducaciónSigue pic.twitter.com/ITIsbHqZxW — Ricardo Cardona A. (@CardonaARicardo) May 25, 2020

