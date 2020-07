Miembros de la FAES siguen llevando paquetes alimenticios a las familias más necesitadas por pandemia de COVID-19

Efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) continúan llevando ayuda a familias afectadas económicamente por la pandemia del coronavirus COVID-19.

De acuerdo con el titular de la Defensa, René Monroy, este día hicieron entrega de los paquetes alimentarios en San Pablo Tacachico, en el departamento de La Libertad.

Asimismo, varias horas atrás llevaron los paquetes alimentarios a familias de la urbanización Colina del Norte, etapas I, II y III, en el municipio de Ciudad Delgado, San Salvador.

Las autoridades recordaron a la población que no salga de cada si no es necesaria, pues la pandemia está en su punto álgido y quedarse en casa es la forma más efectiva de no contraer el coronavirus.