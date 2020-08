Mauricio Funes dice que a veces coincide con Paolo Lüers

A través de su cuenta oficial de Twitter, el expresidente y prófugo de la justicia, Mauricio Funes, expresó que “a veces coincide con Paolo Lüers” para atacar el trabajo que realiza el Presidente de la República, Nayib Bukele Ortez.

“A veces coincido con Paolo Lüers y a veces no. Así funciona la democracia y sobre todo la tolerancia. Tiene razón al advertirle a Nayib que así como va se va a quedar sin gabinete. Lo que no dice Paolo es que si Nayib no hace nada es porque participa de toda esa corrupción” dijo Funes.

Ayer miércoles, El polémico columnista de El Diario de Hoy, Lüers, mediante una publicación en sus redes sociales, le contestó al prófugo de la justicia Funes, que “escojan bien su adversario a vencer”, luego de que Funes criticara al partido ARENA.