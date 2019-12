MARN prevé chubascos en El Salvador en el último día del 2019 - Diario Digital Cronio de El Salvador

La pólvora sigue causando estragos en las familias salvadoreñas, en esta ocasión un empleado del Ministerio de Salud casi pierde la mano mientras celebraba con su familia.

La ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, dijo que por los casos de personas quemadas con pólvora ya no debería de venderse de la forma en cómo se ha venido haciendo, porque se trata de explosivos y no de “dulces”.

Bendek reiteró que por más que se crea que hay pólvora “segura” no es cierto; y se han registrado casos de niños quemados con “estrellitas”, pólvora que muchos creen que es inofensiva.

Un empleado del ministerio de Salud celebraba con su familia, pero un descuido casi le cuesta la mano.

“Tenemos casos de niños quemados con estrellitas, una alcaldía autorizó 11 toritos y hubo nueve personas quemadas. Un compañero de trabajo del Ministerio perdió parte de la mano derecha a causa de la pólvora” expresó la titular de Salud en una entrevista televisiva.

La mayoría de casos en los que niños terminan quemados, dijeron las autoridades, es por negligencia por parte de los padres de familia que en lugar de supervisar a su hijos no están al pendiente.

“La manipulación de pólvora se trata de artefactos explosivos y no deberían de comercializarse como que fueran dulces. Las personas aún no entienden que se ponen en un riesgo que no deberían”, lamentó la funcionaria.

Nota: El Salvador Times