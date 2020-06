Marcelo Larin: “No es la gente quien me da la oportunidad de ser diputado, soy yo quien se las da de tenerme a mí”

Marcelo Larin, youtuber y precandidato para convertirse en diputado por San Salvador, por el partido Nuevas Ideas, dijo que él le da “la oportunidad a la población de que lo puedan meter al cargo de diputado.

“Se va a escuchar egocéntrico, tal vez algún día la gente me pueda entender», aseguró el youtuber. «No es la gente la que me da una oportunidad a mí de ser diputado: Soy yo quien le da la oportunidad a la gente de tenerme a mí”, indicó en una entrevista.

“No son ustedes los que me dan a mí la oportunidad, soy yo el que les está dando la oportunidad a ustedes”, recalcó.

Con respecto a su ocupación, él ha pedido no ser reconocido como youtuber; si no como como un teórico de la conspiración, ovni extraterrestre y divulgación.

“Para mí la buena suerte es que no me eligieran. Mi obligación es competir y de esa manera yo me lavo las manos, el problema es que si me eligen ya valí madre”, puntualizó.

No cabe duda que el vídeo ha provocado distintas reacciones en las redes sociales, entre las que destacan su egocentrismo.