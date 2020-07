La población salvadoreña está ocupando las mascarillas en automático: No protegen del COVID-19

Ante la pandemia del nuevo coronavirus, se le pide constantemente a la población usar mascarilla por ser la principal medida de prevención ante el virus, pero no se les indica cual es la mejor para tal efecto.

En El Salvador circulan miles de mascarillas de fabricación china, las cuales no necesariamente cumplen con los controles de calidad debido, según los médicos Ricardo Lara y Mario Gamero. Por lo tanto, en realidad pasan a ser un riesgo porque las personas las usan pensando que no se van a contagiar -o que no van a contaminar a los demás, si tienen síntomas-, pero en realidad están expuestas. O exponen, también, a las personas a su alrededor.

En distintos comercios que venden mascarillas en el país, tanto en línea como en farmacias y ferreterías, hay tres grandes tipos que se están colocando más en el mercado: las de tipo KN95, las quirúrgicas y las de tela, según un sondeo. Muchas de ellas no tienen las certificaciones adecuadas, o han sido manipuladas para colocarlas en bolsas de plástico para la venta individual que el tocarlas, los comerciantes están contaminando las mascarillas.

La preocupación de los doctores consultados es todavía mayor cuando es el mismo Gobierno el que está distribuyendo mascarillas chinas entre su propio personal de Salud, como lo indica el infectólogo Mario Gamero.

“El Gobierno no tiene que dar de esas, las que dicen que no son para uso médico. Por algo lo ponen los chinos, hay que tener mucho cuidado con esas mascarillas y no atenerse de que uno está totalmente protegido, sobre todo el personal que está en primera línea, tratando los pacientes con las enfermedades severas”, señala Gamero.

Usar las mascarillas adecuadas, entonces, es clave para personal de Salud, también para la población en general, sobre todo cuando hay no menos de 300 personas contagiadas por día, según datos del mismo Ministerio de Salud.

“Los Gobiernos deberían alentar a la ciudadanía a portar mascarilla cuando hay una transmisión generalizada (del coronavirus) y es difícil establecer un distanciamiento social, como sucede en el transporte público, en tiendas o en otros lugares concurridos o confinados”, indicó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en junio pasado. Justo el escenario que vivimos en El Salvador.

Gamero añade que “atendiendo lo que dice la OMS, el virus puede permanecer en el aire mucho tiempo y esos lugares (de atención de pacientes) son generalmente cerrados, y ahí es donde se contaminan si no tienen una buena mascarilla. Eso ha pasado con médicos privados y en sus clínicas”, lo que ha causado la muerte de decenas de médicos, enfermeras y personal administrativo del sistema de Salud, tanto público como privado.

Para el médico Lara, hay dos instituciones que están fallando en este escenario pandémico, ya que no deberían permitir que mascarillas no certificadas ingresen al país y sean vendidas a la población, y mucho menos que lleguen a manos del personal de Salud: la Dirección General de Medicamentos (DGM), que “no está cumpliendo con los requerimientos necesarios para el ingreso de estas mascarillas”, así como la Defensoría del Consumidor, que no está regulando debidamente ni el acaparamiento de este equipo de protección, como tampoco su precio en el mercado, el cual se ha disparado.

Marcas que no protegen

Hay mascarillas que no filtran el 95 % de las partículas que están en el aire, como tampoco el COVID-19. Y si no filtran así, realmente no están protegiendo a las personas que las usan. Así lo identificó el Gobierno de Estados Unidos, que en mayo prohibió a 66 empresas de China la venta de máscaras médicas en el país norteamericano, pues no cumplían con requisitos de calidad.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) reportó en mayo que las mascarillas fabricadas en China llamadas KN95 filtraron solamente el 24 % de las partículas, y al final redujo de 80 a 14 el número de empresas chinas con el aval para comercializar este equipo de protección.

Asimismo, un documento del 10 de julio pasado, elaborado por el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, en España, verificó que existían en el mercado europeo alrededor de 95 marcas distintas, la mayoría provenientes de China, que no cumplían con el filtrado del 95 % de partículas. Dicho listado está en la tabla que acompaña esta nota.

La fuente de este documento es el Sistema de Alerta Rápida para los Productos Peligrosos no Alimentarios “Safety Gate”, de la Comisión Europea; la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición; y el Portal Global de Alertas, desarrollado por la Unión Europea y países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como Estados Unidos, Australia y Canadá.

En nuestro país, “no tenemos una guía, ni un catálogo”, señala el salubrista Lara, que acompañe la compra de la población a la hora de adquirir una mascarilla.

Lara añade que “no es solo de comprarla. Hay que saber usarla, saber que puede usarla solo un día (la mayoría son descartables y solo se pueden ocupar un máximo de 8 horas); pero no toda la gente puede comprar una por día”.

El problema, resumen ambos médicos, es que la falta de controles en la importación de mascarillas deficientes, la escasez de equipo de calidad y los altos precios han provocado que los salvadoreños, en general, están viendo cómo comprar y ocupar mascarillas para así lograr seguridad; aunque muchas veces esa inversión cae en saco roto. Lo peor es que no lo saben, pues piensan que están seguros solo porque la mascarilla dice KN95, por ejemplo.

“La población está ocupando las mascarillas en automático. Hay mascarillas con dibujitos, de tela, reusables, que las puede usar revés y derecho… ¡y no es así!”, concluye Lara.

GUÍA PARA COMPRAR MASCARILLAS

Evite las que no traen un código o sello de certificación.

– Procure no adquirirlas de forma individual o si han sido reempaquetadas, pues ya las manipularon y contaminaron los vendedores.

– Las mascarillas quirúrgicas deben cumplir métodos estandarizados de calidad ASTM F2100, EN 14683.

– Los filtros de respiración (tipo N95) tienen que cumplir la norma NIOSH N95 de Estados Unidos; su equivalente es GB 2626-2006 para China y FFP2 para los de fabricación europea. En este último caso, debe llevar las letras CCE (certifica el aval de la Comunidad Europea en cuanto a calidad).

– Las N95 deben tener adaptador nasal, con dos sujetadores elásticos, adaptación hermética facial y sin válvula de exhalación.

LISTADO DE RESPIRADORES NO CERTIFICADOS

Estas marcas de mascarillas de filtrado de respiración no cumplen los requisitos de certificación en Europa.

– Likelove

– Daddy Baby

– NEP

– 3M (Falsificación)

– Garry Galaxy

– ZT Home

– EMI Tools

– JIA LI

– Dust Mask

– ZFuerte

– 3M Australia Pty Limited

– 3M Aura (Falsificación)

– CLIMAX

– SInpul

– Jtrip

– Dromex

– JY.M9

– Mars

– Mei Shu Hu

– Protekcia

– Yicheng Yi Liao

– Teyouda

– Foshan

– AMO

– HUABIWEI

– E GOOD

– SAFE

– Yubei

– MASK

– Mocue

– KSL

– Adiutor KYJKKJ

– X.Y.T XiangYanTang

– LexusLance

– OANY

– HANVICO

– RIXIN

– INUAN

– Vira Care

– PURVIGOR

– MLKD

– BKJ

– Kings Ram

– Elite

– FEK FUERKANG

– PLOW

– Weimeng

– Kemoshi

– Health Pro

– Jieyasi

– SU

– Nine Nurse

– Che Zhi Road

– Manmao

– Ouleok

– Onemix

– FancyLand

– GYHX

– Moway

– Airevo

– Govek

– ZX

– Gulibear

– XO Simple is beauty

– ISU

Con información de: El Salvador.com