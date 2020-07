La CSJ nombra a Juez Eduardo Tenorio, denunciado por actos de corrupción y acoso sexual, para resolver caso de empresario Enrique Rais

Este día una fuente cercana al Jefe de Comunicaciones del Centro Judicial “Isidro Menéndez” de San Salvador: Ulises Marinero, informó a este medio que en el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, se ha nombrado por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al licenciado Jorge Eduardo Tenorio para que sustituya interinamente a la Jueza Titular: Violeta Edelmira Flores, en el desarrollo de la causa penal existente contra el empresario Enrique Rais y otros; delitos basados en las mismas escuchas telefónicas que los abogados del empresario han sostenido que son pruebas ilícitas, puesto que nunca contaron con autorización judicial, ni fue objeto de la investigación de la que supuestamente se derivaron tales audios.

El Juez Tenorio, sus abundantes señalamientos y denuncias ante FGR.

El Juez Tenorio ha estado a cargo recientemente del Juzgado 2º de Paz de Santa Tecla, aunque también ha integrado en distintos momentos el Tribunal de Sentencia siempre en Santa Tecla. A inicios de marzo de este año estuvo en el centro de la polémica cuando miembros del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Órgano Judicial -SITTOJ- efectuaron un cierre momentáneo del Centro Judicial de Santa Tecla, como medida de presión para hacerse escuchar ante los Magistrados de la CSJ, ante los graves y reiterados señalamientos de actos de corrupción, expresiones de violencia contra la mujer y acoso sexual a personal femenino en la judicatura bajo cargo del citado funcionario.

Óscar Antonio Pin, miembro del SITTOJ, dijo en aquella ocasión que “la CSJ ya tiene conocimiento de las actitudes del Juez Segundo de Paz (Tenorio), por lo que debería proceder a destituirlo” El 03 de marzo de 2020, se levantó un acta por parte de la Comisión de Seguimiento y Resolución de Contrato Colectivo del Sindicato, la cual se comprometió a certificar las denuncias por acoso sexual para presentarlas ante la Fiscalía.

La misma fuente sindical, recordó que el Juez Tenorio ha sido denunciado en múltiples ocasiones ante el Departamento de Investigación Judicial por actuaciones impropias, casos que han llegado hasta discusión de Corte Plena. Sin embargo parece estar muy bien apadrinado en la CSJ; y dejó entrever que la razón de su nombramiento en el Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador, sería con dedicatoria de condenar al empresario, en vista que el caso que le imputan carece de prueba. En los pasillos judiciales, según la citada fuente es un secreto a voces que esos casos penales contra Enrique Rais, los montaron por orden del Ex Fiscal Douglas Meléndez, el Ex Jefe de Crimen Organizado: Wil Walter Ruiz y el Ex Jefe Antilavado: Jorge Cortez; y que solamente se han ocultado todas las ilegaliddes cometidas porque existen fiscales que responden aún a instrucciones del Ex Fiscal Meléndez y no al actual titular de la institución.

Un caso fabricado por el Ex Jefe Ucco. Wil Walter Ruiz

De acuerdo al abogado Rafael Hernan Cortez, este caso que hoy pasa a conocimiento del Juez Tenoro, fue montado como “venganza” por el Ex Jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía: Wil Walter Ruiz; quien a su vez es primo hermano del Ex Fiscal General: Douglas Meléndez. El motivo de esta acción fue el resultado que el señor Enrique Rais interpusiera querella contra Wil Ruiz con el fin de comprobar que utilizó su cargo en la Fiscalía para montar casos contra personas específicas, quién sabe con qué oscuras intenciones. Y para ello se valió de toda la estructura de fiscales de la Unidad de Crimen Organizado a su cargo, para fabricar casos penales contra el empresario. El que se ventila en el Juzgado 2º de Instrucción, según el citado abogado es una copia del caso que el Ex Fiscal Meléndez, presentó tendenciosamente como “Caso Rais Martínez”

Es tan burda copia, que además utilizan al mismo testigo que en realidad es un Testigo Criteriado, pero Fiscalía presenta como un “testigo sin interés”; cuyo criterio le fue otorgado por el Juez 8º de Instrucción: Mario Mira Montes, quien ocultó esa información a los procesados y sus defensores y hasta la fecha la sigue negando. Allá le llaman testigo clave “TROYA” y acá “GRECIA” y da una entrevista que en realidad es una “confesión de delitos” sin participación de defensor alguno, con 15 minutos de diferencia una de la otra; y sin embargo comete grandes errores ubicando situaciones de tiempo y personas, por tanto tiene cero credibidlidad, según el profesional del derecho.

La Jueza titular del Tribunal, Edelmira Violeta Flores, quien actualmente busca ser elegida Presidenta de la Corte de Cuentas de la República (Candidata No. 63 de la lista), pretendió vincular al empresario Enrique Rais, como parte de una organización de crimen organizado, para lo cual plagió una resolución del Tribunal 1º de Sentencia de San Salvador, hecho que fue descubierto y denunciado por la defensa del empresario. El abogado Hernán Cortz, comenta que Corte Plena comprobó el plagio confirmó que el caso no era de crimen organizado, por lo cual la defensa de Enrique Rais, recusó a la Jueza Violeta Flores. “Ahora más bien parece, que en venganza colocan a un juez con denuncias claras de corrupción, para buscar condenar ilegalmente al Señor Rais.”