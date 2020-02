Sacristán que asesinó a párroco Cecilio Pérez en San José La Majada, pasará 25 años en la cárcel - Diario Digital Cronio de El Salvador

El Juzgado Primero de Sentencia de Sonsonate condenó a 25 años de prisión al sacristán Abraham Heriberto Mestizo Pérez por haber asesinado al sacerdote Cecilio Pérez, párroco de la iglesia del cantón San José La Majada, jurisdicción de Juayúa, Sonsonate.

Pérez fue atacado brutalmente cuando dormía en su habitación de la casa parroquial de la Iglesia de San José de la Majada, en el municipio de Juayúa, en el departamento de Sonsonate, la madrugada del 18 de mayo de 2019, resultando como único sospechoso de este homicidio el sacristán.

Según explicó el Fiscal del caso, el homicidio se pudo resolver sin testigos del hecho; que fue la evidencia pericial la fundamental para demostrar quien cometió el crimen, destacando la prueba fisicoquímica consistente en residuos de disparo de arma de fuego, el cual fue positivo, que se encontró en la camisa del imputado Mestizo Pérez.

Asimismo, se contó con la prueba grafotécnica realizada al imputado, la cual también fue positiva, ya que la nota dejada en la habitación del sacerdote donde se decía “no pagó la renta MS13”, se estableció que fue realizada del puño y letra del ahora condenado; la cual fue comparada con los textos de un cuaderno de Mestizo Pérez.

Es de resaltar que dicha prueba grafotécnica, fue realizada por segunda vez a petición de la defensa, en la cual también dio como resultado positivo ratificando así la prueba pericial.

Dicha evidencia comprobó que le imputado fue el artífice del homicidio del sacerdote; aunque no se ha logrado establecer el porqué del asesinato, pero para los fines del proceso penal en El Salvador, no es necesario contar con un móvil establecido, si no que probar la existencia del hecho y la participación delincuencial.

Ante las evidencias presentadas ante el Juzgador, él recalcó que tenía la convicción de que Abraham Heriberto Mestizo Pérez, siendo un educador religioso que sabe la diferencia entre la vida y la muerte, había sido responsable del Homicidio Agravado, según está previsto y sancionado en los artículos 128 y 129 numeral 3 del Código Penal, del sacerdote Cecilio Pérez.