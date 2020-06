Presentan denuncia contra exfiscal, Douglas Meléndez, por no investigar a Banco Scotiabank” que no reparó bóveda en la capital

El pasado 16 de junio del presente año, el abogado Sergio Peñate, interpuso ante la Fiscalía General de la República: Denuncia contra el Ex Fiscal General: Douglas Arquímides Melédez, por el delito de Omisión de Investigación y contra los Ex Titulares del Ministerio de Obras Públicas -MOP- Gerson Martínez y del Ministerio de Medio Ambiente: Lina Pohl, por incumplimiento de deberes y poner en riesgo colectivo a los habitantes de la “Residencial Brisas de San Francisco” en San Salvador. El abogado invitó a los vecinos del lugar que se han visto afectados en su patrimonio a unirse a la denuncia, ya que están en el derecho de querellar y que los responsables de estos hechos, sean llevados a la justicia y respondan por todos los daños y perjuicios ocurridos en la Residencial.

La situación de vulnerabilidad de la Residencial se hizo manifesta en su mayor expresión,el 31 de mayo de 2020, cuando a consecuencia del paso de la Tormenta Tropical “Amanda” la Bóveda del complejo habitacional colapsó arrastrando hacia la zona del Arenal de Monserrat, no menos de 20 vehículos y dejando estragos por todo el sitio. El 14 de junio de 2020, a través de cadena nacional, el Presidente Nayib Bukele, recordó la responsabilidad existente por parte del Ex Fiscal General Meléndez, al no haber investigado y dado seguimiento al cumplimiento de las obras de mitigación y prevención de riesgo en la Bóveda ubicada en la Residencial antes mencionada.

Douglas Meléndez “omitió” investigar al Banco y exigir el cumplimiento de sus resposabilidades en la reparación de Bóveda.

De acuerdo al contenido de la denuncia, en virtud de los daños estructurales que sufrió la Bóveda por situaciones de lluvias y movimientos telúricos, la Dirección General de Caminos del MOP, en abril de 2017, declaró de alto e inminente riesgo la Bóveda construida sobre el Arenal de Monserrat desde su entrada en la Residencial “Brisas de San Francisco”; declaró responsable a la Sociedad SCOTIABANK, S.A. respecto de los daños identificados en la estructura de la bóveda situada en la mencionada residencial y certificó el expediente juntamente con denuncia dirigida a la Fiscalía, para deducir responsabilidades penales y verificar el cumplimento de las obras encomendadas al Banco SCOTIABANK, S.A.

Inundación en entrada a Res. Brisas de San Francisco, cerca del Árbol de la Paz en San Salvador. Varios vehículos fueron arrastrados por la fuerza del agua. #ClimaSV #TormentaAmanda #AlertaRoja Posted by Diario Cronio on Sunday, May 31, 2020

No obstante, el entonces Fiscal General Douglas Meléndez, a pesar que se presentó para supuestamente cerciorarse de forma personal del estado de los daños en la Residencial “Brisas de San Francisco”, investigar irregularidades y cerciorarse que se estaban realizando las obras de mitigación y prevención ordenadas por el MOP; nunca avanzó en las investigaciones, ni procedió penalmente contra los representantes del Banco. Tampoco indagó por qué Gerson Martínez, como Ministro del MOP, no exigió al Banco el cumplimiento de sus obligaciones, ni el destino que tuvieron los casi $500,000 que se desembolsaron con fondos propios del MOP para su reparación, que no se ejecutó debidamente, como se evidenció cuando la actual administración tuvo que asumir nuevamente su realización en septiembre del año pasado con fondos provenientes de un donativo. De manera que las omisiones e incumplimientos de los denunciados incidieron directamente en los daños provocados en la zona residencial.

Reportan daños materiales sobre la Residencial Brisas de San Francisco, en San Salvador. Posted by Diario Cronio on Sunday, May 31, 2020

Actual Fiscal General debe cumplir su mandato y llevar a los Tribunales al Ex Fiscal Douglas Meléndez.

A criterio de un abogado consultado, al comprobarse que el Banco Scotiabank, S.A. era el responsable de los daños ocasionados a la Bóveda, una vez más queda demostrado el grado de corrupción en que se movió el Ex Fiscal General: Douglas Meléndez, pues acá el Banco, no solamente evitó erogar de sus fondos para reparar la Bóveda, sino que se utilizaron recursos del Estado que que deben ser auditados por CICIES, para ver a dónde fueron a parar, pues la realidad demostró que las obras de mitigación de riesgos no se ejecutaron debidamente.

También recordó que las omisiones de investigar a instituciones bancarias, no son hechos nuevos de la Fiscalía durante la época de Douglas Meléndez, pues también el Ex Fiscal General y el Jefe de la Unidad de Lavado de Dinero Jorge Cortez, omitieron investigar y ejercer acciones penales por conductas relacionadas con Lavado de Dinero cometidas por Banco Promérica, S.A, las que han sido reiteradamente señaladas por el empresario y representante de la Fundación Transparencia: Adolfo “Fito” Salume. Hechos de los que tuvo conocimiento Fiscalía por los avisos emitidos por las autoridades de la Superintendencia del Sistema Financiero.

Graves daños materiales en Res. Brisas de San Francisco de esta capital. Posted by Diario Cronio on Sunday, May 31, 2020

Frente a la magnitud de las omisiones de investigación advertidas, concluyó el abogado, el actual Fiscal General, no puede dejar que estos casos se archiven y se olviden, porque ya estamos viendo que la corrupción de estos Funcionarios ha provocado en este momento cuantiosos daños materiales a los habitantes de la Residencial y que no se debe esperar a que el día de mañana se esté hablando de pérdidas de vidas humanas para actuar. También invitó a los residentes del lugar que se han visto afectados en su patrimonio a unirse a la denuncia, ya que están en el derecho de querellar y que los responsables de estos hechos, sean llevados a la justicia y respondan por todos los daños y perjuicios e instó al Fiscal General: Raúl Melara, a cumplir su mandato constitucional de velar por los intereses de la Sociedad y procesar a Douglas Meléndez, pues si no Él también está incurriendo en el mismo delito, por el que después también tendrá que responder.