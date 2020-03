PNC arresta a un sujeto por intentar quitarle la vida a un anciano en San Martín - Diario Digital Cronio de El Salvador

El payaso “Kiwi” (o “Albo” por pintarse como hincha del Alianza), Timoteo León Zelada, de 55 años, fue capturado por supuestamente extorsionar a comerciantes en la zona del Mercado Central de San Salvador; sin embargo, al ser llevado a los juzgados la Fiscalía lo acusó de receptación.

En redes sociales, la detención de Zelada generó todo tipo de comentarios; no obstante, este miércoles el payaso dio su versión de los hechos por los que fue arrestado por la Policía.

“Me pusieron en los datos como si he comprado cosas robadas por el delito de receptación… no hallaron el por qué; entonces por ese delito vengo. El motivo que me ponen… porque me había agarrado el policía era por andar extorsionando gente”, expresó Zelada.

“Yo soy vendedor de recargas, lo hago desde hace 13 años, soy payaso y de eso me mantengo por todo el Centro de San Salvador”, aseguró.

Zelada, quien es conocido en el ámbito artístico como el payaso “Kiwi”, alegó que es inocente y se desligó de todos los señalamientos que le han hecho las autoridades.

El abogado defensor del payaso, Santos Ruiz Ochoa, explicó que en las redes sociales se publicó que Zelada era acusado de extorsión y que después le cambiaron delito a receptación.

Ochoa confía en que se va establecer la inocencia de su cliente con las pruebas que van a presentar.

“Vamos a demostrar su inocencia a través de las mismas diligencias, ya que contamos con la documentación necesaria que hace ver que el payaso “Kiwi” es un hombre honesto”, aseveró el defensor.

El abogado explicó que los tres teléfonos celulares que llevaba su cliente y le fueron decomisados por la PNC son de una empresa de telefonía y eran utilizados para vender recargas. En esa ocasión también le confiscaron $296 en efectivo.

“No puede haber la acusación de extorsión o receptación como le quieran poner, pero van a ser las mismas leyes que van a demostrar la inocencia”, mencionó.

Disfrazado como el payaso “Kiwi”, Zelada fue arrestado el lunes 2 de marzo cerca del cementerio Los Ilustres en el centro de San Salvador. El sospechoso vestía una camisa de un equipo de fútbol.

