Matón robaba celulares a pasajeros, hasta que una de sus víctimas lo descubre en una venta de teléfonos, en el parque San José - Diario Digital Cronio de El Salvador

El Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 50 años de prisión a Rosalío S., de 19 años; y a Herber Armando F., de 40, acusados de homicidio agravado en perjuicio de dos mujeres.

Durante la vista pública también se les sumó otra condena por privar de libertad a Wilfredo A., quien era el compañero de vida de una de las mujeres atacadas.

Según datos judiciales, el 10 de octubre de 2017 Policía y Fiscalía procesaron la escena de un doble asesinato en una vivienda de Santa Ana, cuyas víctimas eran mujeres atacadas con armas de fuego.

Las investigaciones indican que, al menos, 10 pandilleros ingresaron a una casa junto con dos mujeres con quienes mantenían una discusión relacionada con el cobro de la extorsión.

En esa ocasión, una de las víctimas preguntó a los pandilleros por qué las querían a matar; la respuesta de uno de los delincuentes fue “porque se habían quedado con el dinero de la extorsión”.

Una de las mujeres encaró a los criminales: “No me importa que me maten, porque de todas formas el dinero ya lo gastamos y no podemos reponerlo”.

Ese mismo día fueron escuchados varios disparos en el sector; la Policía fue alertada.

Las autoridades encontraron los cadáveres de las mujeres en la vivienda

Se informó que Wilfredo A., otro pandillero, reclamó al resto de delincuentes por haber asesinado a su excompañera de vida.

Sin embargo, fue privado de libertad en un vehículo y días después fue encontrado muerto en Metapán.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía reflejaron la participación de los sentencias en estos hechos sangrientos.

