Fiscalía investigará la muerte de ingeniero que se encontraba en cuarentena - Diario Digital Cronio de El Salvador

La Fiscalía General de la República (FGR), dio inicio a las investigaciones en torno a la muerte del ingeniero Óscar Méndez, en un centro de cuarentena donde fue albergado por el Ministerio de Salud tras su retorno al país, procedente de Panamá.

A través de su cuenta de Twitter la FGR confirmó las investigaciones. «La Fiscalía informa que desde el día ayer, se ha iniciado investigación en relación al caso de fallecido en hotel situado en Antiguo Cuscatlán. Para no no revictimizar a la familia doliente, no se brindarán más detalles del caso por el momento», informó.

Dina de Méndez, esposa del fallecido, denunció ayer que su esposo no recibió atención médica y que no permitió el ingreso de medicamentos especializados por presentar un problema en los riñones. Según pruebas habría dado negativo a coronavirus.

Por su parte, el Gobierno informó en un corto comunicado que la causa de fallecimiento del farmacéutico fue un por paro respiratorio. El cadáver fue localizado en una habitación del hotel Beverly Hills, donde había sido puesto en cuarentena.

Ingresó al país desde Panamá y fue puesto en cuarentena en un albergue de Villa Olímpica (ahora cerrado), en Mejicanos, donde se localizaron varios casos positivos del virus.

Tras el cierre del albergue de Mejicanos fue enviado al hotel Beverly Hills, junto a 18 personas más, por presentar fiebre. Sin embargo, su esposa afirma que no se le proporcionaron los medicamentos indicados.

«El paciente, que tenía un padecimiento prostático e infección urinaria, experimentó una disnea súbita. El Gobierno lamenta el deceso y se solidariza con su familia, pero reitera que se cumplieron todos los protocolos de atención necesarios en este caso», finaliza el comunicado del Gobierno.

Comparte esto: Twitter

Facebook