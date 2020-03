Condenan a pandilleros que asestaron al menos siete balazos a una mujer que logró sobrevivir - Diario Digital Cronio de El Salvador

El 15 de agosto de 2018 cuatro pandilleros llegaron a un establecimiento donde estaba la que sería su víctima. Todos llegaron con la intención de matar a una mujer porque no obedeció las exigencias de los mareros por el pago de la extorsión.

Los pandilleros la encararon y ella suplicó por su vida, pero no evitó el ataque porque los delincuentes le dispararon.“¡Por favor!, no me maten ustedes saben que les colaboro con la renta”, fueron las palabras de súplica de la mujer.

Las autoridades dieron cuenta de, al menos, siete impactos que recibió la víctima en cabeza, abdomen y piernas.

Según las autoridades, el hecho fue perpetrado por delincuentes que se mantienen al oriente del centro de San Salvador.