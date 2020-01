Condenan a 75 pandilleros con penas que van desde los 3 a 40 años de prisión - Diario Digital Cronio de El Salvador

Geovanni Rivera, abogado defensor de Mario Huezo, reveló que durante el juicio que se realizó contra su defendido, quedó demostrado que es “imposible” que el imputado haya cometido el crimen contra la periodista Karla Turcios.

El abogado afirma que las pruebas con las que cuentan sustentan que Huezo no cometió el delito de feminicidio contra su ex esposa, debido a que no se encontraba en el lugar donde se cometió el crimen.

“Es imposible que Mario Huezo haya cometido el crimen contra Karla Turcios porque hay ciertos detalles físicos y pruebas que establecen que Huezo no estaba en el lugar de los hechos. Además, hay una prueba de ADN que demuestra que el señor Mario Huezo no fue la última persona con la que estuvo la señora”, expresó el abogado Rivera.

Por su parte, la jefa de la unidad que investiga los caso de violencia contra la mujer de la Fiscalía General de la República (FGR), Gabriela Sagastume, dio a conocer que el Juzgado Especializado dará a conocer el fallo contra Mario Huezo, este próximo viernes 31 de enero, a las 8:30 de la mañana.

La Fiscalía ha solicitado una pena de 50 años de cárcel para Huezo, debido a que consideran que hay suficientes pruebas para demostrar que él planeó el asesinato de la periodista. Además, pide $50 mil en concepto de responsabilidad civil.

#KarlaTurcios | Concluyen alegatos en Vista Pública.



Juzgado dará el fallo el vienes 31 de enero, a las 8:30 de la mañana.



La @FGR_SV presentó prueba tecnológica y testimonial que señala a Mario Huezo como único sospechoso del delito de Feminicidio Agravado. pic.twitter.com/jptyHLpbzY — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) January 24, 2020

Según las investigaciones de la FGR, el pasado 14 de abril de 2018, Mario Huezo asfixió a su esposa en una de las habitaciones de la vivienda donde residían.

Posteriormente a quitarle la vida, Huezo llevó el cadáver de la periodista en el baúl de su vehículo hasta la carretera Longitudinal del Norte, en el municipio de Santa Rosa Guachipilín, departamento de Santa Ana, donde lo lanzó en una vereda.

Para despistar a las autoridades, el sujeto fingió que su esposa había desaparecido y divulgó esa información en redes sociales.

Pero las investigaciones arrojaban muchos indicios sobre la implicación de Huezo en el crimen, por lo que se cotejó la información de su celular y el recorrido que hizo en su vehículo el día de los hechos, lo que determinó que él fue quien abandonó el cuerpo de Turcios.

Las autoridades sostienen que Turcios habría sido asesinada por misoginia o desprecio a su condición de ser mujer, por parte de su esposo.