Benito Lara sobre presuntas reuniones con pandilleros: “En la audiencia vamos a decir todo" - Diario Digital Cronio de El Salvador

El exministro de Seguridad en los gobiernos del FMLN, Benito Lara, acudió este lunes al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, para ser notificado sobre la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), por sus negociaciones con pandillas.

«Yo me declaro inocente, ante las acusaciones de la Fiscalía, he solicitado el requerimiento fiscal, en su momento presentaremos las pruebas sobre lo que se me acusa», expresó Lara en su llegada a los tribunales.

Ex ministro de seguridad Benito Lara llegó al juzgado 2do de paz para ser notificado de los delitos en su contra por las reuniones con pandilleros.@TN21sv @Meganoticias19 pic.twitter.com/gMJF9QM8ZI — David Cruz (@DavidCruz_TN21) February 3, 2020

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Benito Lara es señalado de facilitar el traslado de varios cabecillas desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocido como “Zacatraz”, hacia penales menos rigurosos en el 2016.

En el mismo proceso, son acusados el columnista de El Diario de Hoy, Paolo Luers; el ex ministro de Gobernación en el gobierno del FMLN, Arístides Valencia y el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, todos señalados de sostener negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y entregarles miles de dólares a cambio de votos.