Alcalde de San Salvador Ernesto Muyshondt, asegura que si algo le llegara a pasar, "saldrá a la luz un video donde cuenta todo" - Diario Digital Cronio de El Salvador

El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, acudió la tarde de este martes al Juzgado Segundo de Paz de San Salvador para ser notificado sobre la acusación que pesa en su contra por negociar con miembros de pandillas.

Al ser abordado por la prensa, el jefe edilicio capitalino expresó que acudió a los tribunales para que se conozca “toda la verdad” sobre las supuestas reuniones que sostuvo con miembros de pandillas a cambio de votos.

Asimismo, detalló que si algo le llegara a pasar, ha grabado un video donde expone toda la verdad sobre las negociaciones de políticos con líderes de pandillas.

«Es un video que yo he hecho contando todo… Espero que nunca lo sepan (lo que cuenta en el video), porque espero que no me pase nada», expresó Muyshondt.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha acusado ante los tribunales a los exministros de Gobernación, Arístides Valencia, y el de Justicia y Seguridad, Benito Lara; al diputado Norma Quijano, así como el alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, de haber sostenido reunidos con pandilleros donde les entregaron grandes cantidades de dinero a cambio de votos.

La Fiscalía ha pedido al juzgado que como garantía para que los implicados no huyan imponga una fianza de $100 mil cada uno y que se presenten cada 15 días a firmar.

La audiencia inicial por este caso se realizará el próximo viernes 7 de febrero a las 9:00 de la mañana.