Hablan dos de los jóvenes que desertores de banda El Salvador, y manifiestan que "temen por sus vidas" y piden al presidente Bukele, que investigue al comité El Piche - Diario Digital Cronio de El Salvador

El escándalo por la expulsión del clarinetista Andy Lovos de la banda El Salvador, Grande Como Su Gente, en el Desfile de las Rosas, desató todo tipo de comentarios a nivel nacional e internacional y en medio de ese torbellino de información, salieron a la luz declaraciones de posibles fraudes por parte de los organizadores del evento, el comité El Piche.

Asimismo, días después de la presentación, el presidente del comité El Piche y coordinador general de la banda, confirmó que tres integrantes de la banda se escaparon al nomás llegar a Los Ángeles; y que luego desertaron

de la agrupación musical, otros dos.



Por lo qué, en exclusiva, el reportero Alberto Godínez de un medio televisivo de Los Ángeles, logró hablar con dos de los jóvenes que se quedaron en Estados Unidos, ellos son: Luis Ernesto Gallegos Tobar y César Osvaldo Tejada Ardón.

Dentro de las declaraciones que dieron, ellos manifestaron que temen por su vida y están pidiendo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que investigue al comité El Piche.

“Temo por mi vida y por la de mi familia, ya que antes de venirnos nos hicieron muchas amenazas”, dijo Tejada Ardón en la entrevista que incluimos en esta nota.

¿Las amenazas vinieron por parte de quién? Le repreguntaron.

“Del comité, en las reuniones que hacíamos nos amenazaban”, agregó el joven.

En una entrevista, divulgada el 2 de enero, Enot Rubio, presidente del comité El Piche y coordinador general de la banda, confirmó que tres integrantes de la banda se escaparon al nomás llegar a Los Ángeles; y que luego desertaron otros dos.

En el caso de Gallegos Tobar y Tejada Ardón señalan que tomaron su decisión de abandonar al grupo “cuando llegamos al hotel y nos dijeron que teníamos que costear nuestras entradas a Disneylandia”.

¿Quién les dijo que tenían que pagar?

“Estaba el director ahí y muchas personas de la misma organización del comité nos estaban diciendo que teníamos que dar el pisto (dinero), ya nos hemos dado que es alguien que le gusta agarrar el dinero de otra persona”, manifestó Gallegos Tobar.

Previo al Desfile de las Rosas, la banda El Salvador Grande Como Su Gente se presentó en Disneyland, en Anaheim, el viernes 27 de diciembre.

En las redes circuló que los organizadores les estaban cobrando las entradas a los jóvenes, cuando también se sabía que existían patrocinadores que estaban pagando los boletos de ingreso a diferentes parques de diversiones.

Desde que concluyó el desfile, Gallegos Tobar y Tejada Ardón han estado atemorizados, afirmaron.

“La verdad teníamos mucho miedo de salir a la calle, de conectarnos a cualquier red social por el temor de nuestra vida; la vez pasada me di cuenta de dos jóvenes iban a pagarle al comité [El Piche] por fugarse del desfile para que ellos se escaparan y luego ellos quedarse con el dinero”, dijo Tejada Ardón.

En este contexto, salió un video de un testigo que supuestamente su sobrino pagó $25 mil para obtener la visa y venirse con la banda a Los Ángeles.

Al ser preguntados por el periodista Alberto Godínez sobre el tema Tejada Ardón dijo: “Se rumoró eso que sí”.

En este momento, los jóvenes no tienen identificación porque le fueron confiscados sus pasaportes al llegar a Los Ángeles.

¿Quién se lo quitó? Les preguntaron.

“Los mismos organizadores”, dijo Gallegos Tobar.

Tejada Ardón agregó: “Ellos los tienen, ni habíamos salido del aeropuerto, como que estaban en una entrevista todos, cuando ahí fue que se nos acercaron y nos codearon, y nos decían que les diéramos la visa”.

¿Cómo definirías al señor Enot Rubio? Les preguntan.

“Como un estafador, como una persona que se aprovecha de las empresas para estafarlas, pedirles dinero para hacer supuestamente buenas acciones con la comunidad y quedarse él con el dinero”, dijo Tejada Ardón.

En cambio, Gallegos Tobar sostiene que: “Si, son unos estafadores. Son unos estafadores la verdad. Si, me he dado cuenta de bastantes cosas que hasta le donaron una cantidad de dinero para que hiciera una clínica y no resultó”.

¿Cuál es tu temor más grande?

“Mi temor es de regresar a mi país y que me vaya a pasar algo allá”, aseveró Gallegos Tobar.

Los jóvenes, al mismo tiempo, le mandaron un mensaje a la comunidad salvadoreña.

“Le mandamos un mensaje a la comunidad salvadoreña de que no piensen mal de nosotros, la verdad que somos unas personas humildes, luchadoras, no piensen mal, somos personas buenas”, dijo Gallegos Tobar.

Tejada Ardón, por su parte, advirtió: “Nosotros no somos ningunos criminales ni nada y también pedirle a las autoridades de Estados Unidos, tanto a las de El Salvador como al presidente Nayib Bukele que averiguen bien a fondo todo lo que el comité El Piche está haciendo”.

La banda que representó a El Salvador en el Desfile de las Rosas estuvo dirigida por Enot Rubio, presidente del comité El Piche, a quien se le ha llamado en varias ocasiones para que aclare los señalamientos que han surgido después que diera su última entrevista a Univision, el pasado 4 de enero.

En Los Ángeles, Rubio solo ha dado dos entrevistas desde que surgiera esta controversia el pasado 1 de enero en una participación musical que se vio opacada por el video viral que se desató ese mismo día cuando agentes del sheriff escoltaban a Andy Lovos en el momento que lo sacaban del desfile.

Con información de: Los Ángeles Times

Vea la nota original en el siguiente enlace