Grupo de tarea conjunta dona víveres a familia de Ciudad Arce, La Libertad - Diario Digital Cronio de El Salvador

El guardaespaldas Arón Elías Martínez Santos, quien es acusado en el Juzgado 12o. de Paz del Centro Judicial “Isidro Menéndez” por el delito de apología del delito e incitación pública de actos de terrorismo, aseguró el domingo que el video que fue difundido en redes sociales era “una broma”, y que en realidad fueron amigos suyos quienes lo subieron a Internet.

“Lo que ha pasado no es algo que yo considere que sea tan grave, pues ni siquiera yo subí el video. Unos amigos míos lo subieron”, relató Martínez Santos, quien agregó que lo había hecho “a manera de una broma”, que se lo envió a sus amigos a través de WhatsApp y ellos lo compartieron en Facebook.

En redes sociales circuló el video, donde el acusado se pone “a la orden” del presidente de la República, Nayib Bukele, y dice que quiere enviar un mensaje a “todos estos que quieren levantar a la gente en contra del presidente”.

El sujeto señala que maneja un grupo de personas armadas. “Estamos a la orden mi comandante”, finaliza el video, del sujeto que asegura ser guardaespalda, pero según su documento único de identidad es carpintero, de acuerdo fuentes fiscales.

Martínez Santos agregó que no conocía la existencia de los delitos que se le imputan, y además asegura que “ha perdido mucho” con todo lo que ha sucedido tras su captura.

“He perdido mi trabajo, el daño psicológico a mi esposa, a mi familia, y el montón de dinero que he perdido por andar dando vueltas. Al final el sistema me ha dañado más de lo que me acusa”, afirmó.

#Nacionales | Acusado de incitar actos de terrorismo en redes sociales dice que video "fue una broma"



> https://t.co/NlSSdbqtQL pic.twitter.com/TTG7ZeZVh2 — Diario El Mundo (@ElMundoSV) April 26, 2020

Comparte esto: Twitter

Facebook