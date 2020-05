Gobierno registra más de 11 mil personas retornadas a sus hogares tras pasar en centros de contención - Diario Digital Cronio de El Salvador

“El Gobierno no va a hacer uso del fondo de pensiones para hacerle frente a la pandemia”.

Así lo aseguró la comisionada Presidencial, Carolina Recinos, quien también confirmó que el Gobierno del Presidente Nayib Bukele no utilizará el dinero de los pensionados para continuar atendiendo la emergencia por el COVID-19 en el país.

El Presidente Nayib Bukele ya había afirmado el día de ayer, en una reunión que sostuvo con representantes sindicales, que los fondos de los pensionados no serán utilizados para ningún otro fin que no sea el de pagar a sus cotizantes.

“Las AFP no tienen cómo pagarle a los empleados; por eso pensar en agarrar cualquier cantidad de millones para darle a los trabajadores no es posible. Inventaron un sistema para que el dinero de los trabajadores no estuviera”, sostuvo el mandatario.

En cuanto a la reunión del Gabinete de Gobierno y el Legislativo, la funcionaria enfatizó la necesidad de que la Asamblea Legislativa ratifique los fondos para continuar atendiendo la pandemia.

