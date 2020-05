Gobierno reactiva comercialización y exportación de tilapia durante la crisis por COVID-19 - Diario Digital Cronio de El Salvador

El pasado 18 de mayo fue captada esta imágen en el mercado de Sensuntepeque, Cabañas, un vendedor de zapatos identificado como Kevin Ruiz, no dudo en inmortalizar en este video la imágen del Deadpool salvadoreño, haciendo sus compras y protegiéndose de esta manera del virus.No cabe dudas que Wade Winston Wilson (Ryan Reynolds) estará de celoso de ver a su doble en El Salvador.

Posted by Viroleño Noticias on Thursday, May 21, 2020