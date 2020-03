Gobierno de El Salvador declara cuarentena ante pandemia de coronavirus a fin de proteger a la población - Diario Digital Cronio de El Salvador

El presidente de la República, Nayib Bukele, anunció esta tarde, a través de una cadena nacional, que el país entrará a un periodo de cuarentena de 30 días, aseguró que no se detendrá la vida económica, pero sí habrá una suspensión de 21 días de clases para toda la comunidad educativa, incluyendo actividades extracurriculares como clases de karate, natación, de artes y otros eventos públicos quedarán suspendidos por este periodo.

El mandatario citó de urgencia al gabinete de salud ampliado y a funcionarios para dar a conocer detalles y cual será el plan estratégico a seguir en esta crisis a nivel mundial que ha provocado, la recién declarada pandemia, “COVID-19”.

Asimismo, el presidente Bukele reiteró que no existe en el país «un solo caso confirmado de coronavirus», e hizo un llamado a la población a no creer en rumores que circulan en redes sociales. «Eso no quiere decir que no lo vaya a haber, no somos Dios, no podemos predecir el futuro», dijo el mandatario en conferencia de prensa.

"Puedo afirmar que hasta este día NO EXISTE NINGÚN CASO CONFIRMADO de coronavirus en El Salvador, y no porque no se haya detectado, se han hecho las pruebas necesarias y han dado negativo", Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/m6asQn5B1x — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) March 11, 2020

Sin embargo, el edil confirmó que hay 56 personas en cuarentena, no porque estén enfermos, sino porque han estado en países donde ya hay casos confirmados del coronavirus, y lo que se pretende es descartar que estén infectados y evitar un contagio masivo en el país.

De igual manera, le aseguró a la población mantenerlos informados sobre la evolución del COVID-19 en el país, “podemos asegurarle al pueblo salvadoreño que cuando se confirme un caso de coronavirus, al minuto siguiente será informado”.

"Podemos asegurarle al pueblo salvadoreño que cuando se confirme un caso de coronavirus, al minuto siguiente será informado", Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/2YWeLLKG6h — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) March 11, 2020

La cuarentena implicará:

La prohibición de ingreso de todo extranjero que no sea residente o diplomático acreditado en el país, siempre y cuando se sometan a la cuarentena sanitaria.

Suspensión de clases y todas las actividades educativas (en escuelas, colegios y universidades) a nivel nacional por 21 días.

Prohibición de aglomeración de personas de mas 500 personas.

Estas medidas se llevarán a cabo sin afectar las importaciones y exportaciones en todas las fronteras, que deberán someterse a los protocolos regidos por la OMS y pasen los las pruebas médicas.

Asimismo suspenderán todas las actividades que convoquen a más de 500 personas, como conciertos, partidos, excursiones; entre otras actividades por 21 días.

"La cartera de Estado en Salud deberá decretar cuarentena de 30 días a todas aquellas personas que ingresen al territorio salvadoreño por cualquier vía", Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/UD6NrMdccY — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) March 11, 2020

Finalmente, y tras transmitir un poco de tranquilidad a la población salvadoreña, el mandatario auguró un buen futuro para el país, diciendo que El Salvador va a sobrevivir a esta crisis, pues es un pueblo que ha superado muchísimo, como catástrofes, desastres naturales, enfermedades, etc. “esta es una oportunidad para que nos unamos”, afirmó.

"Por último, quiero decirles que somos un pueblo que ha superado muchísimo, hemos sobrevivido a mucho, y estoy seguro que vamos a sobrevivir a esta crisis, esta es una oportunidad para que nos unamos", Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/BpxVA1Ktfi — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) March 11, 2020

Nayib Bukele, también dijo que esta medida probablemente iba a ser criticada por muchos, pero que lo importante en estos momentos es unirse, proteger a los ciudadanos y dejar las peleas a un lado.

"Hermanos salvadoreños, como les dije, esta decisión va a ser criticada por muchos, pero reitero: ¿qué daría Italia por estar en nuestra posición?", Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/4YisWhF1ag — Casa Presidencial (@PresidenciaSV) March 11, 2020