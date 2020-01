Gobierno continúa con el desmontaje del ex centro penal de Chalatenango - Diario Digital Cronio de El Salvador

La ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, informó esta mañana durante la entrevista en Radio Sonora, que el 20 de enero que inician las clases a escala nacional para el sistema público iniciará también la distribución de los Paquetes Escolares.

La funcionaria explicó que primero se entregarán los útiles, en un período de 30 días, y los zapatos y primer uniforme en un lapso de 60 días.

Este 20 de enero inician las entregas de Paquetes Escolares a nivel nacional, a partir de esa fecha, @EducacionSV entregará los útiles en un plazo de 30 días, y en un periodo de 60 los zapatos y el primer uniforme, dice @HananiaCarla | @SonoraFM_sv. pic.twitter.com/CpwIQsj3Rk — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) January 7, 2020

La ministra también explicó que para no tener inflación en las cifras para este año lectivo, las estimaciones se iniciaron desde el 2019, con el fin de que no haya un sobrantes de tela y materiales, como sucedía anteriormente por no tener un dato exacto de matricula, ya que se calculaba hacía arriba.

El cálculo inicial de matrícula es de más de 1 millón de estudiantes, la inversión en los paquetes para dicha cantidad es de $42 millones. “La matrícula aún no ha sido cerrada. Estamos preparados para hacer una segunda compra y cubrir esa sobredemanda”, aseguró la ministra, para que ningún estudiante se quede sin su uniforme y útiles.