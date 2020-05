Gobierno confirma arribo de buque con 238 toneladas métricas de producto lácteo que irá en cestas solidarias - Diario Digital Cronio de El Salvador

Gabriela Alejandra Galdámez Martinez, de 18 años, desapareció el 10 de mayo cuando se dirigía a comprar alimentos en Usulután.

La joven salió a las 9:30 de la mañana de su casa en la colonia Santa Clara; sin embargo, ya no regresó a su vivienda.

Los familiares han tratado de comunicarse con ella pero no responde su celular desde el domingo. Gabriela es miembro de una ONG llamada Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos en el país.

Es madre de una niña menor de edad y cursa segundo año de bachillerato; además, aboga por los derechos de las mujeres. “Desde la Red Salvadoreña de Defensoras, hacemos un llamado a la Policía Nacional Civil (PNC) para agilizar el proceso de investigación y búsqueda de la joven y dar con paradero urgente”, reza un comunicado emitido en Facebook por parte de la ONG.

Familiares angustiados

La desaparición de Gabriela ha generado una angustia en sus familiares quienes han quedado impactados por los sucedido.

El día en que despareció le tocaba salir —según la terminación de su DUI— a comprar alimentos para su familia e hija.

“No es fácil pasar por esta situación, es muy difícil y sólo le pido a Dios que nos ayude”, expresó un familiar.

“Me siento quebrantadísima… no sé ni que hacer, me siento atada y precisamente el día de la madre vinieron hacer esto”, expresó otra familiar.

“Llevo tres días que no he probado bocado porque estoy esperando que haya una solución, (…) no quiero ninguna dificultad con nadie, lo que deseo es que regresa a la casa”, dijo otro de sus parientes.

