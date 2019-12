FOTOS-VIDEO: Policía Captura a conductor ebrio que ocasionó accidente vial en calle a playa de La Libertad - Diario Digital Cronio de El Salvador

Anoche fue capturado el automovilista que provocó un accidente de tránsito sobre la calle que conduce a la playa Cangrejera, a la altura del cantón Cangrejera, en el departamento de La Libertad.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), identificaron al responsable del siniestro como José Ricardo Chávez Rodezno, quien labora como gerente de mercadeo de Telecorporación Salvadoreña (TCS), quien ocasionó el percance vial mientras conducía en estado de ebriedad.

“El sujeto del video que circula en redes sociales, donde provocó un accidente en el desvío de cantón Cangrejera al estar alcoholizado, ha sido detenido y está bajo custodia policial en una clínica privada, ya que resultó con fracturas tras el hecho”, informaron oficiales de la PNC.

Asimismo, los efectivos policiales detallaron que Chávez Rodezno será acusado del delito de lesiones en perjuicio de seis personas.

De nuevo se abre un caso en el que la opinión pública parece que tiene la razón.

Nos preguntamos si un hospital privado representa parte del sistema judicial de este país o más bien si un hospital es parte de los centros penitenciarios o de encarcelamiento que deben funcionar en situaciones como ésta. El señor gerente de mercadeo de telecorporación salvadoreña, José Ricardo Chávez Rodezno, cometió varios y graves delitos cuando embistió con su camioneta a otro pickup en el que viajaban varias personas y resultaron gravemente lesionada, entre ellas un menos de edad.

Nos preguntamos: Cuántos ilícitos o delitos se cometieron cuando el señor Rodezno huyó de la escena y fue ayudado por otros supuestos familiares a dejar el lugar donde había cometido semejante delito en un estado evidente de ebriedad?

Un ebrio con una camioneta placas número 67-875 provoca grave accidente de tránsito en la salida de Playa Cangrejera de La Libertad. La seguridad del sujeto no dejó que se le tomaran fotografías. #TráficoSV La @PNCSV lo dejó irse, aseguran testigos. @VMTElSalvador pic.twitter.com/n208CbK0gX — Radio YSKL (@radioyskl) December 23, 2019

De nuevo la presión de las redes sociales y los medios de comunicación lograron que las autoridades capturen a este sujeto, sin embargo como premio por haber lesionado de gravedad a las personas que viajaban en el pickup lo envían a un nosocomio… a un hospital. Vieja táctica, hacerse el enfermo!

Queremos preguntarle al fiscal general Raul melara: por qué se permitió que este sujeto borracho fuera a parar al hospital a pasar lo que denominamos y se conoce comúnmente como “goma” después de casi matar a varias personas?

Otra vez vemos en nuestro país la protección y favoritismo hacia ciertos grupos que pretenden con su poder y sus influencias políticas y económicas pasar por encima de la ley y hacer lo que ellos quieren con nuestro sistema judicial en su beneficio para evadir la responsabilidad penal y judicial que acarrean los actos bochornosos que provocan por andar ingeriendo alcohol sin medida.

Hijue puta localizado…. Hoy que no vengan que no lo detendrán pic.twitter.com/SNdAxn5B6N — @ojocritico (@pucaalegria) December 24, 2019

Esperamos que en esta ocasión el fiscal Raul melara actúe conforme a la ley y procese a este individuo el cual no puede ser protegido por ninguna telecorporación ni por ningún “dinero”. Para nadie es un secreto la gravedad de sus acciones irresponsables ya que todo quedó grabado a través de un teléfono celular que nos permitió ser testigos en primera fila del salvajismo de este hombre al conducirse en una camioneta en estado de total ebriedad.

El irrespeto flagrante y total a la vida no puede seguir en nuestro país así como tampoco podemos permitir que continúe la impunidad, Quien sea el responsable de un delito debe de pagar por el mismo de acuerdo a las leyes que rigen nuestra República no es posible que sólo las personas Que no poseen recursos económicos suficientes suficientes para pagar abogados y manipular procesos a su antojo logren salir libres de toda culpa mientras los otros pagan duras y severas condenas en nuestro país.

Algunos dirán que fue un error del señor José Ricardo Chávez Rodezno, sin embargo, manejar totalmente borracho no es un error, es una desición propia y personal, la cual ocaciona desgracias como esta. El sr. Chávez Rodezno debe pagar como cualquier otro salvadoreño por la imprudencia de su conducta. Sería interesante saber qué pasó con la prueba de antidoping que la PNC tuvo que haber realizado en la escena de siniestro, se hizo o no? Cuántos grados de alcohol andaba en la sangre este señor?

PNC informa que implicado en accidente desvío de cantón Cangrejera ha sido detenido y está bajo custodia policial en una clínica privada, ya que resultó con fracturas tras el hecho. Id.: José Ricardo Chávez Rodezno, será remitido por lesiones, en perjuicio de seis personas. pic.twitter.com/C91VCAPwUq — ITR Noticias – Oficial (@ITRnoticias1) December 24, 2019

Aquí vemos, claramente, que alguien metió sus manos para favorecer al José Ricardo Chávez Rodezno quien pasó cómodamente en la cama de un hospital su resaca, mientras otras personas estaban graves en otros hospitales.