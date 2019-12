FOTOS: Operativo en Soyapango y San Martín deja 15 mareros capturados esta madrugada - Diario Digital Cronio de El Salvador

En conferencia de prensa el presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió al tema en el que el gobierno anterior presidido por el FMLN, abrió polígonos de tiro para adiestrar a miembros de estructuras criminales o pandillas, tras salir a la luz pública tal afirmación en el juicio caso “Operación Cuscatlán”.

Bukele fue tajante al afirmar que “la población está harta de que se negocie con la sangre del pueblo y lamento que gobiernos anteriores hayan avalado el uso de polígonos de tiro de la Fuerza Armada para adiestrar pandilleros», detalló.

El mandatario afirmó que abrir los campos de tiros a terroristas fue algo inconcebible que sobrepaso el pacto de la tregua en la también se les dieron ciertos beneficios a las pandillas y hasta millones de dólares.

“Le estaban enseñando a los pandilleros a pegarle en la cabeza y el corazón a los salvadoreños, eso es el gobierno anterior. Les dieron dinero y hasta uniformes para engañar a la población”.

Me preguntaron mi postura sobre el entrenamiento de pandilleros realizado por el Gobierno anterior, que les dieran uniformes policiales y militares y que les prestaran los polígonos de tiro.



Les dejo mi respuesta: pic.twitter.com/lbpy0pio0y — Nayib Bukele (@nayibbukele) December 19, 2019

“Esta gente tiene la única intención de destruir a nuestro país y ahora los diputados del partido FMLN no quisieron respaldar el presupuesto del 2020. Yo no espero nada de ellos, más que bloqueo y destrucción para nuestro país. Hay que recordar que en la administración anterior más de 23 mil salvadoreños murieron producto de la violencia que imperó en el país”, dijo Bukele.

Los señalamientos del mandatario también fueron para los políticos del partido ARENA y FMLN que han salido mencionados en la Operación Cuscatlán de haber sostenido reuniones con pandilleros para entregar dinero a cambio de votos.

“Yo sinceramente no entiendo cómo esta gente (políticos y funcionarios) están libres, no entiendo. Cualquier persona particular con hacer el 1% de lo que esta gente hizo estuviera pudriéndose en la cárcel… ¡aquí los entrenaron y enseñaron a matar!, me da tanta rabia, los entrenaron para violar mujeres, matar familias”, afirmó.

Tras salir a la luz todas estas irregularidades y pactos de ex funcionarios con pandilleros, el juez del caso le dijo a la Fiscalía que debe investigar al exministro de Defensa, David Munguía Payés; al exdirector de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, al alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, Douglas Meléndez (exfiscal general), Alcides Alvarenga, Wil Walter Ruiz y Jorge Cortes.

El juez explicó que, en llamadas intervenidas, los pandilleros aseguraron que tienen vídeos de David Munguía Payés reunido con ellos y en otros se le ve entregando uniformes a pandilleros.

“Obviamente no eran uniformes de escuela”, dijo el juez tras conocer que el exministro de Defensa habría sido captado entregando uniformes a los pandilleros.

Con estas irregularidades mencionadas la pregunta del mandatario fue directa hacia el ente fiscal del país: “dónde estuvo la Fiscalía General de la República”, misma que era administrada por Douglas Meléndez sobre quien ya pesa mas de una veintena de denuncia en su contra por actos irregulares durante su gestión.

De allí la interrogante al actual fiscal general Raúl Melera ¿Cuándo va a actuar contra Douglas Meléndez y sus más cercanos colaboradores y contra los “gánster políticos” señalados en la Operación Cuscatlán por el testigo criterio Nóe? habiendo tantas pruebas que incriminan a los funcionarios y públicos, caso contrario señor fiscal caería en el delito de omisión de la investigación, incumplimiento de deberes y apología del delito.