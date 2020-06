FOTOS | “Me acaban de chocar por El Pañuelo, estoy lesionado y mi esposa igual”, el mensaje de auxilio de conductor tras sufrir accidente de tránsito en zona de la UES

Esta tarde de domingo se registró un fuerte accidente de tránsito en las inmediaciones de la Universidad de El Salvador, en el sector conocido como “El Pañuelo”.

El siniestro vial, se dio ha conocer por uno de los conductores que resultó ser una de las cinco víctimas, luego del fuerte impacto en la zona.

Las victimas son cuatro mujeres y un hombre, éste último identificado como Erick Herrera, quien pidió auxilio a través de las redes sociales.

“Si alguien me puede apoyar, me acaban de chocar aquí por el pañuelo en la universidad nacional estoy. Estoy lesionado completamente, mi esposa igual, yo creo que tengo fractura en ambas piernas. Si alguien puede llamar por favor, un carro me chocó de frente tengo hecho pedazo la pierna”, se escucha el relato del hombre tras el accidente.

Minutos después del percance vial, personal de Bomberos, Cruz Verde y Comandos de Salvamento atendieron a las víctimas lesionadas tres de ellos con golpes de consideración por lo que fueron trasladados a un centro asistencial.

Una versión preliminar del hecho aseguró que el vehículo de color azul habría impactó al carro de color blanco, el cual salió al sentido contrario para impactar de frente al vehículo de color rojo en el que al parecer viajaba el hombre que solicitó el auxilio.