Familias que perdieron todo en un incendio reciben ayuda por parte de la Primera Dama de la República - Diario Digital Cronio de El Salvador

El Presidente Nayib Bukele, informó que a partir de este miércoles ya se encuentra habilitado el número telefónico 929 para consultas sobre el subsidio de $300 que se brinda a familias afectadas por COVID19.

El Mandatario indicó que el call center está abierto de 7: 00 a.m. a 1:00 a.m. Pero solo atenderá en los días indicados de acuerdo al número de su DUI, y la llamada es totalmente gratis y se puede hacer desde cualquier teléfono, aunque no se tenga saldo.



El Presidente recuerda a la población que «NO VAYA AL BANCO A CONSULTAR. NINGÚN BANCO LO ATENDERÁ SI NO TIENE CONFIRMADO EL SUBSIDIO EN SU DUI».

HEMOS HABILITADO UN NÚMERO DE TELÉFONO GRATIS PARA LOS QUE NO TIENEN ACCESO A INTERNET Y QUIEREN CONSULTAR EL SUBSIDIO DE $300.



La llamada es gratis y se puede hacer desde cualquier teléfono, aunque no tenga saldo. — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 2, 2020

Comparte esto: Twitter

Facebook