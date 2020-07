Joven publica inspiradora historia a través de Twitter al realizar importante compra para hacer home office

La historia de superación personal y sacrificio de una joven ha conmovido e inspirado a muchos usuarios en la red social Twitter.

Se trata de la usuaria Kathy Urquilla, una joven que estudia ciencias jurídicas y actualmente trabaja como pasante en una empresa, quien muy satisfecha compartió su más reciente compra, algo que para ella significa mucho.

Ayer por la mañana la joven tuitera, escribió: “No es un carro, ni una casa”… pero “logré comprarme este escritorio para estudiar y hacer home office sin $1 de mis papás”. El tuit estaba acompañado de tres fotografías.

No es un carro ni una casa, pero gano menos del mínimo y ahorrando logré comprarme este escritorio para estudiar y hacer home office sin $1 de mis papás 🥰 pic.twitter.com/6PyW7WqG3d — Kathy (@KathyUrquilla_) July 15, 2020

Las palabras de @KathyUrquilla_ por su compra provocaron que otros usuarios apoyaran su gesto de independencia y de paso le desearon éxito en sus estudios.

“Que lindo, yo también me compré mi escritorio para hacer Home Office, doy clases por 6 horas seguidas y cuando no tienes uno, te cansa mucho, (ahí se ve mi pizarrón) y pues estoy muy feliz, porque me lo pude comprar con mi sueldo” le comentó un usuario.

“Felicidades digno de admirar, que Dios te ilumine, y te guié en tu andar, padelante con alma corazón y vida”, dijo otro Tuitero.

“Con tu tenacidad, disciplina y constancia, ese carro y esa casa vendran despues. Sigue adelante!!, le auguró @Boudica.

Y por si fuera poco, a Kathy Urquilla también le llegaron ofrecimientos de empleos, a través de la misma red social.

“¡Hola! ¿Qué estudias? Enviame tu CV, ahorita no tenemos plazas abiertas, pero una vez tengamos una que se adapte a tu perfil te estaremos llamando! Y a darle, que solo con esfuerzo se sale adelante”, escribió @jmorazan3.

Ante la reacción de la comunidad, Kathy reaccionó “muchísimas gracias a todos los que me han contestado con tan bonitas palabras y deseos sin duda es un logro pequeño, pero así se empieza ánimos a todos que SÍ SE PUEDE!!, Agradezcamos lo que tenemos mientras luchamos y trabajamos por lo que queremos.

También, para quienes, preguntaron, mencionó dónde compró su escritorio.