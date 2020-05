Guatemalteco relata trato de EEUU a deportados en medio de COVID-19: "Ni jabón nos llevaron" - Diario Digital Cronio de El Salvador

Este es el testimonio de un médico que se encuentra en la primera línea del combate al Covid-19 en Valencia, España, un médico intensivista que no deja de sorprenderse al ver a cientos de pacientes y sin patologías previas morir, entre ellos, niños, adultos y ancianos, pues no hay edad para el coronavirus.

Él es el Dr. José Roberto Pineda Villacorta, quien en los últimos 10 años ha trabajado como medico intensivista y desde hace tres años trabaja en el hospital de Llíria, en Valencia, lugar en el que en los últimos meses ha sido parte de la primera línea de combate contra este virus y testigo de muchas muertes.

Para el Dr. Villacorta, afrontar la crisis de este nuevo virus ha sido duro, ya que han tenido que ir tratando con los diferentes protocolos que han ido surgiendo; el desenlace de los pacientes, unos salen bien y otros lastimosamente han fallecido. Pero asegura que lo que más ha costado es la organización que se ha tenido que hacer, dar un mecanismo de respuesta rápida a todo, nuevas UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), nuevas camas, etc.

“El sentimiento general de todos los médicos y a nivel personal ha sido duro porque estamos luchando contra un agente infeccioso nuevo y lo que más escuchas es la ignorancia sobre el virus, y todos esos rumores causan cierta ansiedad para no contagiarte a ti y poder continuar con tus tareas, teniendo en cuenta que España ha sido de los países con el personal médico más infectado a nivel mundial y todo ha sido porque en ciertas partes de España no tenían las medidas de protección adecuadas, y todo eso causa ansiedad” expresó el médico intensivista.

El medico Villacorta asegura que a nivel personal se imaginaba la magnitud de la pandemia en España, pero muchas personas no lo pensaron, y se lo creyeron hasta que ya estaba ahí el virus y había que darles una respuesta rápida a los pacientes.

“No se puede negar que uno sufre al ver pacientes morir, y aunque yo he visto a muchos pacientes morir la parte humana no deja de impactar, porque yo soy médico de cuidados intensivos, muchas personas cuando mueren es algo esperado, que uno puede anticiparse, pero ver pacientes morir de todo tipo de edad y a veces sin patologías previas, cuando lo que nos metieron al principio era que la gente que moría tenían patologías previas, pero eso no es así, entonces uno se queda impactado” expresó con gran pesar el Dr.

En cuanto a los casos de discriminación, Villacorta dice que es un fenómeno extendido a nivel mundial y no solo con médicos, ya que hay muchas personas que están en la primera línea sirviendo al público, y lo que han recibido son amenazas y discriminación.

“Como médicos tenemos mucho cuidado, no queremos llevar el virus a nuestra casa, la limpieza es importante, hay personas que se han aislado para no contagiar a su familia. Yo no me quise aislar, pero tomamos medidas de limpieza más extremas”.

Para finalizar, el Dr. expresó a modo de recomendación que la única medida que está comprobada en detener el virus es el distanciamiento social “hemos pasado de tener en toda España un ingreso de paciente en UCI por hora, a estar recibiendo uno por día, entonces esa reducción de cantidad de pacientes que ingresan a la UCI y a hospitales es porque el virus necesita tener gente al lado, entonces el distanciamiento social baja el contagio”

Además dice que la higiene personal es básica, “lavarse las manos, taparse la boca con una mascarilla, pero el más importante es el distanciamiento social, que las personas respeten, que se queden en sus casas porque es lo único único que puede detener esto”puntualizó.

“Con los casos que hay actualmente en El Salvador es el momento de quedarse en casa, de que queden esos casos y que se redúzcan los casos nuevos, y que esto no se ponga peor, porque estoy seguro que la capacidad del sistema sanitario no va a poder sobrellevar un repunte como el que hay en España, nosotros somos el segundo país más infectado”, recomendó este admirable doctor español, a los salvadoreños.

