Diario Cronio continúa con obra de amor y solidaridad con los ancianitos de Fusate. "Cada vez que nos ven, saben que no han sido olvidados" - Diario Digital Cronio de El Salvador

Continuando con el compromiso de ayudar a quien más lo necesita, Diario Digital Cronio en unión con la empresa Inmobiliaria FM sa de cv, volvieron a unir esfuerzos y llevaron comida a los ancianitos del Centro Integral y Dormitorio Público de Fusate de la ciudad de Santa Tecla.

De nuevo, se recolectó suficiente comida para llevarle a los más de 60 abuelitos y abuelitas que pasan estos días en el dormitorio, ya que ellos también están en cuarentena domiciliar.

Muchos de ellos no saben del coronavirus ni de la cuerentena, porque para ellos todos los días son iguales, y solo están a la espera de esos buenos corazones que los hace sentir vivos, y que no han sido olvidados. No cabe duda que el ánimo y la esperanza están altos y eso los mantiene unidos, aún bajo estas circunstancias.

Se preparó todo una vez más con mucho amor, limpieza y cuidado. Todo se empacó en recipientes desechables, todo donado por personas que no se han olvidado de quienes que en estos momentos nos necesitan más. Un plato variado, empacado y listo para ser entregado.

Como en cada ocasión, los ancianitos nos esperan y reciben con una gran sonrisa, y no se cansan de darnos las gracias por tan noble gesto y «porque no se irán a dormir con el estomago vacío».

No cabe duda que el rostro de muchos, cansado y triste, cambia por unos momentos al recibir su plato de comida. Compartimos con ellos la bendición de comer, y eso, como dicen algunos: ¡No tiene precio!.

