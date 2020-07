Cerca de su procesos de jubilación enfermera contrajo el coronavirus y confiesa: “aunque soy cristiana tengo mucho miedo”

El 22 de junio le llegó una triste noticia a una enfermera que había estado trabajando en primera línea desde la emergencia del COVID-19 en El Salvador; una noticia que para ella y su familia fue difícil de aceptar: le diagnosticaron Covid-19.

“A veces me desespero cuando no puedo respirar bien, sigo con neumonía y a veces me pregunto ¿porqué yo? Si soy la que más trajes compró y de las que más me cuidé. No entiendo”, se lamenta María Fernández (nombre cambiado por protección de identidad).

María ingresó hace más de 30 años a la carrera de medicina y ya cerca de su proceso de jubilación contrajo el coronavirus. Por lo que la profesional en enfermería envía un mensaje a la población y habla desde su proceso de recuperación.

“Aunque soy cristiana tengo mucho miedo, no de mí, sino de todo lo que vemos en las unidades de salud… las personas quizás no se imaginan la magnitud ni lo dañino que es este virus”, expresó la profesional.

La enfermera explicó que acudió al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) cuando fue diagnosticada de coronavirus para ser atendida, pero observó que estaba colapsado; además, le dijeron que “no tenía nada”.

Después de haber pasado por esa situación, se arrepintió de haber llegado al Seguro por lo que fue a una unidad de salud ubicada al sur de San Salvador donde se encuentra recuperándose.

“Pido a mis compañeras enfermeras que se cuiden mucho, que sean solidarias con el dolor y la enfermedad de una (…) que lo sintamos todas, que practiquemos la empatía entre nosotras (…) eso nos mantiene unidas, fortalecidas y nos da más defensas..

“Jamás voy arrepentirme de ser enfermera y pido sus oraciones para mí y todas las personas diagnosticadas con Covid-19”, pidió la enfermera.

Con información de: El Salvador Times