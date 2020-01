Enot Rubio rompe el silencio: "Andy Lovos no fue excluido, incumplió con su compromiso” - Diario Digital Cronio de El Salvador

El presidente del comité salvadoreño “El Piche”, Enot Rubio, habló por primera vez tras la polémica expulsión de Andy Lovos del tradicional Desfile de Las Rosas, desarrollado en California, Estados Unidos, el pasado uno de enero.

En una entrevista a la cadena Telemundo 52, Rubio aseguró que el joven músico fue apartado del desfile por los organizadores ya que “incumplió con algunos compromisos”.

“El desfile de las rosas establece reglas muy claras, él no fue excluido, eso no es cierto, incumplió con su compromiso que tenía (…) El desfile de las Rosas a todos, incluyéndome a mí, se nos da una forma que debemos firmar, donde tenemos que dar nuestros datos personales, incluye también si tenemos alguna condición médica, si tenemos alguna alergia, esa forma él no la tenía porque no aparecía en el listado”, señaló en la entrevista.

Afirmó que como presidente de “El Piche” y encargado de la participación de la banda salvadoreña en el Desfile de las Rosas, tiene como obligación garantizar la seguridad de los integrantes, por lo que decidió no hablar antes sobre el tema.

“En el Comité Salvadoreño el Pinche estamos comprometidos con la excelencia, queríamos asegurar hasta el último integrante de la banda que regresara bien, ellos se fueron anoche ya hoy estoy aquí de frente, no me he escondido”, indicó.

A juicio de Rubio, existe un trasfondo político tras todo este incidente que ha generado diversas reacciones entre los salvadoreños.

“Me entristece en gran manera, porque siempre lo que hemos deseado es resaltar lo bueno del país. El comité salvadoreño El Piche se ha visto forzado a trabajar con las diferentes administraciones y me sorprende en gran manera que esta administración no haya reconocido el esfuerzo que hemos realizado por 24 años”, dijo.

Ayer, El presidente de Proesa, Salvador Gómez Góchez, notificó en su cuenta de Twitter que El Salvador retiró el nombramiento otorgado a Enot Rubio como embajador de Marca País en Estados Unidos, tras la separación del joven clarinetista.

