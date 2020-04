En San Miguel instalan puntos de desinfección tras reportarse el primer contagio de COVID-19 en ese departamento - Diario Digital Cronio de El Salvador

Mario Durán, Ministro de Gobernación, confirmó que un total de 1 millón 119 mil 700 familias han sido beneficiadas con el subsidio de $300 que entregado por el Gobierno para alimentación y compra de medicamentos.

Según el funcionario se tiene previsto incorporar al beneficio a 400 mil personas más que han presentado sus reclamos porque no resultaron elegibles y se han visto afectada por la pandemia de coronavirus.

“Hasta ayer a media noche 1,119,700 son las beneficiadas que tenemos, pero también hay reclamos y hemos recibido 390 mil reclamos, pero esperamos llegar a las 400 mil y la Secretaría de Innovación continuarán con este esfuerzo”, explicó en una entrevista radial el ministro Mario Durán.

"Hemos conseguido más de 800 mil mascarillas", que serán entregadas a quienes están en primera fila para combatir el #COVID19 como personal de salud, policías y soldados, informa el ministro @marioduran. #AlertaCOVID19SV #QuedateEnCasa pic.twitter.com/GLCliPOfeQ — Secretaría de Prensa de la Presidencia (@SecPrensaSV) April 13, 2020

El funcionario reveló que esperan finalizar con todo este proceso de entrega de beneficio económico «a más tardar una semana».

“Al principio surgieron aglomeraciones, pero fue por la misma rapidez de querer ayudar a la ciudadanía de tener un recurso pequeño que sabemos que le va ayudar a muchos salvadoreños. Ahora ya no hay aglomeraciones porque está colaborando la Fuerza Armada y la PNC”, agregó.

El Gobierno tiene previsto seguir ayudando a la población al finalizar la entrega del subsidio, se tiene planea ya no entregar $300 si no trabajar en la asignación de canastas con granos basicos, no necesariamente a los mismos beneficiados.

