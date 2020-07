Empresarios del transporte demandarán al Gobierno por el impago de la compensación económica durante la cuarentena

Los empresarios del transporte colectivo no descartan presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia con el argumento que este rubro fue obligado a detener operaciones con una serie de Decretos Ejecutivos fueron declarados inconstitucionales.

Alex Sorto, quien forma parte de la Mesa Nacional de Transporte Sector Occidente, afirmó que la situación ha llegado al punto de que el gremio podría declararse en quiebra.

“Iremos a la Sala de lo Contencioso Administrativo, porque como sabemos la Corte declaró inconstitucional todo lo que el gobierno decretó en materia de cuarentena; y esa cuarentena es lo que a nosotros nos han obligado a no trabajar al no haber nada legal que sostenga la norma, el sector transporte puede operar”, destacó el empresario, pero señaló que podrían presentar un recurso para que les cancelen la compensación económica, que el Gobierno no desembolsó en los meses del confinamiento, es decir Mayo, Junio y Julio.

“En el caso del mes de mayo, nosotros trabajamos siete días y ya se les hizo la solicitud (al Viceministerio de Transporte) para que paguen de manera parcial, un monto que asciende a 1 millón de dólares”, agregó.

En otros temas, este sector mantiene su posición de incrementar el costo del pasaje el costo del pasaje al 50%. Así como un incremento del 100% de la compensación económica. El decreto que permite ese subsidio venció el pasado 30 de junio.

“Lo que pedimos es que nos dejen cobrar la tarifa por un valor monetario de $0.30 en sector urbano; y la compensación que se aumente de $800 para autobuses y de $400 para microbuses; ya esta solicitud se ha hecho a los señores Diputados de la Asamblea Legislativa ¿Por qué proponemos eso? Bueno, por la inversión en protocolos sanitarios y porque va a haber pocas personas porque no se han abierto las fases de reapertura económica”, precisó el empresario.

Sorto manifestó que la principal demanda es que les depositen la compensación y no descartan iniciar acciones legales esta semana.