Embajador de EE.UU. en El Salvador lleva ayuda para personas que están en cuarentena en centros de contención - Diario Digital Cronio de El Salvador

Diversas opiniones encontradas se han suscitado en las últimas horas, luego que se diera a conocer el lamentable deceso de de un ingeniero de 56 años en el interior de un centro de contención habilitado en el municipio de Antiguo Cuscatlán, La Libertad.

Por un lado, se encuentra la opinión de su esposa, y ahora viuda, Dina de Méndez, quien asegura que su esposo no estaba enfermo cuando regresó el 13 de marzo de un viaje de trabajo en Panamá, por lo que fue llevado al albergue de la Villa Olímpica para cumplir cuarentena y descartar síntomas de coronavirus.

Por lo qué, la noticia de su espontánea muerte la ha dejado sorprendida, atormentada y sin respuestas, sobre todo porque asegura que cuando le notificaron su muerte no le explicaron la causa del deceso.

Ante esa situación, Dina consternada y en busca de respuestas, decidió relatar en conferencia de prensa lo sucedido.

«Lo metieron a cuarentena, en Panamá solo existía un caso y a él lo metieron en un centro de cuarentena en la Villa Olímpica, donde estaban personas que tenían positivo el Covid-19 y él yo estoy segura que venía sano, él es una persona sana, no padecía ni de presión arterial alta ni de problemas de corazón, de nada», dijo entre lágrimas Dina

El Gobierno de El Salvador, por su parte, informó a través de un comunicado de prensa, que Méndez, ingeniero de profesión, falleció a causa de un paro respiratorio y explicó que tenía un padecimiento prostático e infección en las vías urinarias, lo que le provocó una “disnea súbita”.

El Gobierno además asegura, que se cumplieron «todos los protocolos necesarios en este caso» y expresó su solidaridad con la familia afectada.

Por su parte, el presidente de la República Nayib Bukele, reaccionó ante la situación, quien opina que el sufrimiento de Dina y su familia por la pérdida de su ser querido, está siendo instrumentalizada por los medios de comunicación.

Además dice haber instruido al Ministro Francisco Alabi, a acercarse a la familia y explicarles el trágico suceso con su esposo y padre.

He instruido al Ministro @FranAlabi a acercarse a la familia y explicarles el trágico suceso con su esposo y padre.



Créame, nadie quisiera estar en esta situación, pero hacemos lo mejor que podemos (mejor incluso que la mayoría de países del mundo) y vamos a seguir luchando.

El relato de Dina

Dina relató que el miércoles 25 de marzo todas las personas que se encontraban en la Villa Olímpica fueron trasladados a centros de contención en Sonsonate, a excepción de un grupo de 18 personas, entre ellas su esposo, ya que presentaban fiebre y tos y a ellos los llevaron al hotel Beverly Hills, ubicado en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

“Todos los días me comunicaba con él y siempre me decía que tenía fiebre, ya tenía 10 a 12 días con fiebre y el día de ayer yo le llamaba toda la mañana, llegó el mediodía y no me contestaba las llamadas”, relató y fue en ese momento que tomó la decisión de ir al hotel a buscarlo.

Al llegar al hotel, nadie le brindaba información sobre su esposo, cuatro policías la recibieron y solo le tomaron los datos y la hicieron esperar ya que, le aseguraron, ellos no podían darle información.

“Después de una hora estar esperando en la calle me acerqué y les dije que si no me daban información sobre mi esposo iba a llamar a todos los medios para que se dieran cuenta cómo tratan a las personas que tienen en cuarentena”, relató.

Autoridades del Ministerio de Salud le comunicaron que Óscar había fallecido, sin explicarle la causa de su muerte, afirmó.

«Me dijo una doctora que me recibía que era la encargada de la región de La Libertad y ella fue la que me dio la noticia que mi esposo había muerto y yo le dije que cómo era posible que él estaba muerto, nunca me dieron información. Me quedé ahí esperando hasta como las 9:30-10:00 de la noche hasta que lo iban a sacar del cuarto de hotel que se lo iban a llevar para el hospital Saldaña. Yo me iba a ir detrás de la ambulancia para ver a dónde lo llevaban, pero me dijeron que no me iban a dejar entrar al hospital», relató.

