“Ellos se comprometieron que en abril ya no iba a haber deudas”, sindicalistas de la alcaldía de San Salvador reclaman pago de retenciones

Los empleados y sindicalistas de la alcaldía de San Salvador, reclamaron por segundo día consecutivo a las autoridades de la comuna que paguen al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), AFP y a los bancos los descuentos que ya les hicieron a ellos en las planillas.

Desde tempranas horas trabajadores se concentraron frente al edificio administrativo de la Unidad de Desechos Sólidos.

Los empleados manifestaron que, las deudas de la comuna vienen desde hace meses; sin embargo, en febrero del presente año se reunieron con las autoridades para encontrar una solución y se les dijo que en abril ya iba a estar arreglado; pero hasta el momento la alcaldía sigue sin pagar las retenciones legales.

“Ellos se comprometieron que en abril ya no iba a haber deudas, que iban a pagar todo y hasta ahorita no lo ha hecho. Ya no aguantamos que desayuno, almuerzo y cena nos estén llamando los bancos, cobrándonos cuando a nosotros nos descuentan las cuotas en las planillas, ellos no están mandado ese dinero”, denunció una representante.

La empleada, asegurò que la Alcaldia se ha sobregirado con los gastos y por lo que no han pagado las retenciones.

“Ningún alcalde había llegado al problema que estamos llegando a este momento”, indicó.

El secretario general de la Asociación Salvadoreña de Trabajadores Municipales (Astram), Alfredo Cartagena expresó que ya son 7 los meses los que debe la comuna.

“Son unos 4,500 trabajadores los afectados que tienen un promedio de 7 meses que no les están pagando las retenciones. Hemos hecho varios intentos, pero nos han traído con mentiras”, explicó Cartagena.

Las afectados pidieron al concejo municipal y a Muyshondt que cumplan y que “deje de andar regalando por otros lados las cosas, que cumpla las necesidades de nosotros como empleados porque no aguantamos, son demasiadas las deudas”.

Han llegado al punto, dijo la empleada, de que ya no les quieren prestar dinero por el simple hecho de trabajar con la comuna.

Además, las deudas tienen angustiados a muchos y eso les está propiciando que se enfermen.

“Tenemos bastantes compañeros enfermos mentalmente porque no es junto. Ellos están durmiendo bien tranquilos y los trabajadores enfermándonos por el problema que el alcalde y que concejo municipal están teniendo al no cumplir”, increpó.

Expuso que los bancos les han llamado a muchos advirtiendo que si el impago continúa las van a embargar las casas.

La sindicalista reclamó que han interpuesto la denuncia al ministerio de Trabajo y que de ahí fue enviada a la Fiscalía, pero no han tenido respuesta.

