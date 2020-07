El Salvador lleva más de un mes sin Ley para fortalecer lucha contra el COVID-19

Los diputados de la Asamblea Legislativa volvieron a dejar a El Salvador sin un marco legal que le permita al Gobierno del Presidente Nayib Bukele enfrentar la desbordante situación de casos de COVID-19. Esto implica más de un mes sin una legislación al respecto, lo que ha contribuido al desbordamiento de la curva de contagio y a un aumento de muertes por la pandemia.

Sin embargo, los legisladores en la plenaria de ayer no abordaron el tema y no le han dado seguimiento a las propuestas de Bukele, lo que confirma que su interés es político-electoral según lo detallan varios funcionarios y no de defender la vida, lo que les ha llevado incluso a acelerar el proceso de entrevistas de candidatos de la Corte de Cuentas de la República y no a apostar por la discusión sanitaria del COVID-19 en el país.

Esta mañana incluso el secretario Privado de la Presidencia, Ernesto Castro, hizo énfasis en la apatía legislativa y la necesidad de hacer una cuarentena estricta en todo el país, lo que ayudará a que, en las próximas semanas, los casos se reduzcan porque habrá menos contagio en las calles.

“Si no controlamos la movilidad no sirve seguir así. La población lo tiene claro, quienes no lo tienen claro son los diputados: lo que estamos solicitando es tener esos 15 días para controlar una vez la curva de contagios y después pensar entrar en una fase dos”, indicó Castro.

Las autoridades de salud también han insistido, con datos epidemiológicos, como se traduce una cuarentena estricta en la reducción de casos, por lo que la Asamblea Legislativa debe de jugar su rol ante la pandemia de COVID-19 y evitar que la situación se desborde en el país.