El Salvador llega a los 250 casos positivos de coronavirus - Diario Digital Cronio de El Salvador

Una reciente publicación en redes sociales sobre violencia intrafamiliar ha causado indignación entre los internautas, pues la víctima de este horrible hecho decidió denunciar a su agresor, acompañada de fotografías en donde muestra los golpes y heridas causadas por su propia pareja.

La joven madre es residente de San Salvador, y rompió el silencio para denunciar las agresiones sufridas por años, por parte de la persona que pensaba que amaría para toda la vida, su esposo.

“Se acabó esta tonta. No puedo más, ya no tengo lágrimas para llorar, ya no puedo con un golpe más, ni una amenaza que un día vayas a hacer realidad. Te tenía miedo, lo sabes, pero se acabó”, es parte de lo que se puede leer en un post publicado en su perfil de Facebook.

Si esta soy yo, así me dejo muchas veces. Me humillaste, me hiciste como quisiste, me obligaste, me amenazaste, y… Posted by Katherine Minero on Tuesday, April 21, 2020

Khaterine M. acusa a su esposo, Vladimir Ochoa, de ser el causante de los golpes en su rostro y otras partes del cuerpo, que expone en su publicación, y le recalca que recobró su autoestima y no permitirá más agresiones. “Hoy me levanté y dije que me amaría, que no dejaría que me trataras más mal, ahora ya nada me va a detener, no volveré a tener más miedo. Solo quiero vivir feliz con mis hijas, sin temor a que me mates dormida, a que abuses de mis hijas, a que nos desaparezcas como decías”, expresó.

“Fuiste un cobarde sin corazón, cuando yo nunca hice nada malo, loco, borracho, drogadicto e inseguro… Vladimir Ochoa”, señala la víctima.

El pasado martes la procuradora general de la República, Miriam Aldana detalló que entre marzo y abril se registró una reducción de denuncias, asesorías y acompañamientos de casos de violencia intrafamiliar en un

60%; sin embargo, enfatizó que la situación podía deberse a que las víctimas tuvieran “temor a denunciar a sus agresores, con quienes en estos momentos están viviendo en la misma casa a causa de la cuarentena,

puede ser que tengan miedo a que las autoridades (policías y sistema judicial) no actúen a tiempo”, mencionó la funcionaria.

Aldana instó a las personas que son víctimas de violencia a denunciar para romper el círculo de la violencia y confiar en las instituciones para recibir el auxilio necesario.

Este es el abusador de mi esposo, Óscar Vladimir Ochoa. El cobarde que se atrevió a golpearme horriblemente… Posted by Katherine Minero on Tuesday, April 21, 2020

Comparte esto: Twitter

Facebook