Superintendente Manuel Aguilar reitera que ningún salvadoreño puede ser desconenctado por falta de pago ante emergencia por COVID-19 - Diario Digital Cronio de El Salvador

Mediante una entrevista matutina, el Ministro de Hacienda Nelson Fuentes, expresó que la búsqueda de financiamiento y las gestiones para obtener los recursos hechas desde Hacienda, han dado fruto, ya que hasta la fecha se tienen $959 millones de los $2,000 millones aprobados por la Asamblea Legislativa recientemente.

“Hasta el momento ya tenemos negociados $959 millones de los $2,000 millones con los Organismos Multilaterales y la Asamblea debe de seguir todo el proceso para que esto avance”, explicó el Ministro Fuentes.

"Hasta el momento ya tenemos negociados $959 millones de los $2,000 millones con los Organismos Multilaterales y la @AsambleaSV debe de seguir todo el proceso para que esto avance", expresa el Ministro @Nelfuent en @Frentea_Frente. pic.twitter.com/G8WxlHFYUm — Ministerio de Hacienda (@HaciendaSV) May 12, 2020



Fuentes también detalló que las gestiones realizadas desde el Ministerio que él dirige, han permitido cumplir con las obligaciones mensuales que el Estado tiene que hacer pese a la caída drástica en los ingresos tributarios, que hasta este momento rondan el 80% de pérdidas.

“No hemos dejado de pagar ningún compromiso, ni obligación del Estado. Para el segundo semestre tenemos obligaciones por alrededor de $400 millones de deuda pública, tendremos que reasignar sus recursos de manera oportuna”, señaló el Ministro Fuentes.

Además, reiteró categóricamente que nunca han considerado como Gobierno Central, dejar de pagar salarios ni deuda pública, mucho menos aumentar el IVA, ya que esto generaría una “efervescencia social fuerte porque la gente necesita alimentarse y cumplir sus compromisos familiares”.

Al finalizar envío un mensaje de seguridad enfatizando que su decisión como Ministro y la de todo el Gobierno del Presidente Nayib Bukele es que no se aumentará el IVA y que seguirá trabajando para que el país no caiga en un problema económico ni en un default.

“No va a aumentar el IVA en este país, no es una decisión de política de este Gobierno, no lo es, ni será”, toda mi fortaleza la voy a dedicar a que este país no caiga en un problema económico ni en un default. Esa es la decisión del Presidente Nayib Bukele y del equipo de Gobierno”, destacó.

Comparte esto: Twitter

Facebook