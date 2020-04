Ministro de Hacienda: “El país reporta una caída del 85% de ingresos tributarios” - Diario Digital Cronio de El Salvador

Empresarios del Transporte aglutinados en la Mesa Nacional del Transporte anunciaron esta noche que dejarán de prestar el servicio durante el periodo de cuarentena debido a que se han visto afectados económicamente durante la emergencia; mientras, el presidente de la República, Nayib Bukele, respondió amenazándoles de retirar las unidades de manera definitiva e incluso podría nacionalizar el servicio, dijo.

En dicha misiva, los transportistas alegaban que no podían seguir operando porque debido a las restricciones de 50% de pasajeros por unidad los ingresos no les alcanza pagar el combustible ni el mantenimiento de las unidades.

Agregaron que por eso ponían a disposición las unidades para que fuera el gobierno que las operara, mediante un convenio.

«Nos encontramos ante un inminente colapso económico de nuestras empresas debido a la agudización de los problemas con el suministro de combustible y repuestos», argumentaron los buseros.

«No nos queda otra opción, que a partir de este momento, poner a disposición del gobierno nuestras unidades de transporte, para que en lo sucesivo, pueda asumir la responsabilidad de continuar prestando el servicio de transporte colectivo, a la población que requiere movilizarse a sus puestos de trabajo», dijo la gremial.

Asimismo, la MNT aclaró que para ello se deberá suscribir un convenio con el gobierno «que establezca las condiciones de su cumplimiento, plazos y responsabilidades».

«Ya no podemos seguir, no alcanzamos ni pagar la gasolina. Eso no es un subsidio (…) subsidio es cuando el gobierno asume el resto del costó como en el caso del gas y la energía eléctrica», dijo en Teledos.

Otro que opinó sobre el tema fue el diputado del partido ARENA, David Reyes, quien expresó que la actitud de los buseros era «grosera» con la población.

Presidente Bukele responde a los transportistas

El mandatario respondió de manera contundente a los quejosos con retirarles las unidades «indefinidamente», y dejó abierta la posibilidad que el gobierno pueda hacerse cargo del servicio mediante la nacionalización.

«Los buses que no presten el servicio en esta crisis, se les retirarán sus líneas, concesiones, subsidios y se les decomisarán indefinidamente sus unidades», dijo Bukele.

Agregó que las líneas «serán operadas por el Gobierno hasta que se reasignen a empresarios serios o nacionalicemos el transporte público», manifestó.

